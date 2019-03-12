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В NASA планируют полететь на Луну в 2028 году

Наука » Экология » Космос

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планируют отправить пилотируемую миссию на Луну в 2028 году. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

В NASA планируют полететь на Луну в 2028 году. 400442.jpeg

Согласно проекту бюджета американского космического управления, в 2020 финансовом году NASA получит 21 миллиард долларов, что на 6% больше бюджета минувшего года. Деньги пойдут на финансирование программ частных компаний, разрабатывающих космические корабли для доставки грузов и полетов астронавтов. На лунную программу в NASA рассчитывают выделить до 50% от всего бюджета агентства. Часть средств пойдет на "обеспечение полетов на Луну совместно с международными партнерами". 

Как отметил глава NASA Джим Брайденстайн, цель новой экспедиции к спутнику Земли будет состоять в том, чтобы остаться на Луне на постоянной основе. "Мы будем использовать то, что мы узнаем на Луне, для следующего прыжка - отправки астронавтов на Марс", - сказал он. 

Успешное освоение лунной программы позволит не только исследовать больше мест на поверхности спутника, но и стать началом для пилотируемых полетов на Марс, запланированных на 2030 год, подчеркнул Брайденстайн.

На данный момент в NASA рассчитывают вывести на орбиту Луны небольшую станцию, которая станет базой для полетов астронавтов. Строительство базы, как заверяют в американском космическом управлении, начнется уже в 2022 году. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты заявили о своем стремлении создать коалицию государств для совместного освоения Луна и организации на ней постоянного присутствия.

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Темы NASA Луна космос экспедиция
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