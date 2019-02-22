Ученые NASA заявили о возможности превращения камней на Луне в воду

Американские ученые из Центра космических полетов NASA установили, что благодаря воздействию потока зараженных частиц, известного как солнечный ветер, камни на поверхности Луны могут превращаться в воду. Результаты исследования опубликованы на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Исследователи с помощью компьютерной программы смоделировали ситуацию, при который Луна подвергалась атаке солнечного ветра со скорость 450 километров в секунду. Оказалось, что при таких условиях, поток заряженных частиц обогащает поверхность спутника ингредиентами, которые затем могут обратиться в воду.
Ученые обращают внимание на то, что протоны, доставляемые солнечным ветром, взаимодействуют с электронами на поверхности Луны, образуя атомы водорода (H). Атомы водорода входят в лунную почву и соединяются с атомами кислорода (О). Вместе водород и кислород превращаются в компонент воды - молекулу гидроксила (ОН).
"Мы думаем о воде как об особом волшебном соединении, однако каждая скала имеет потенциал для образования воды, особенно после ее облучения солнечным ветром", - отметил один из специалистов NASA.
По мнению астрофизиков, Луна является "химическим заводом" и понимание того, сколько воды или ее химических компонентов доступно на спутнике Земли будет иметь решающее значение для организации исследовательских экспедиций.
Ранее "Правда.Ру" писала о стремлении США создать коалицию государств для совместного освоения Луна и организации на ней постоянного присутствия. Такое заявление глава NASA Джим Брайденстайн.
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