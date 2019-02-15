В NASA заявили о пользе "Союзов" для освоения Луны

Официальный представитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА 15 февраля рассказала агентству ТАСС о том, что считает российские космические корабли "Союз" вносят огромный вклад в обслуживание МКС, а также могут стать незаменимым инструментом для развития российско-американской программы по освоению Луны.

"Сейчас NASA разрабатывает свободную площадку, которая позволит свободно исследовать лунную поверхность. При создании лунной программы мы ориентируемся на взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами, а также с коммерческими предприятиями", — сообщила представитель NASA.

Представитель NASA отметила вклад кораблей "Союз" в обслуживание Международной космической станции, и сообщила, что надеется на использование российских космических кораблей в программе освоения Луны.

Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказывал журналистам о том, что NASA попросило Роскосмос создать специальную версию космического корабля "Союз" в рамках совместной лунной программы.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что NASA завершило попытки восстановить связь с марсоходом Opportunity.

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