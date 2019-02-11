США отказались доставлять на МКС телескоп из России

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США не будет помогать российским ученым в доставке на Международную космическую станцию нового телескопа. Аппарат на орбиту за несколько этапов доставят российские корабли "Прогресс".

Свой ультрафиолетовый телескоп российские специалисты предлагали зарубежным коллегам использовать совместно, но американская сторона отказалась, заявив, что у нее есть аналогичный аппарат. На МКС он появится примерно через 10 лет. При этом, российский телескоп даже без американской помощи начнет функционировать намного раньше, уже в 2022-23 годах.

Директор НИИ ядерной физики Московского государственного университета Михаил Панасюк сообщил РИА Новости, что телескоп будет исследовать космические лучи предельно высоких энергий, причем, в проекте также задействован спутник "Ломоносов".

Ранее "Правда.Ру" писала, что "Ломоносов" в настоящее время работает со сбоями. Как отмечают в НИИ ядерной физики МГУ, из трех лет гарантийного срока работы спутника полтора года уже прошли.

Источник фото: lomonosov.sinp.msu.ru

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