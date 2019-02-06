НАСА потеряло два марсианских спутника

Американские наноспутники WALL-E и Eve, передавшие фотографии Марса в момент посадки на красную планету модуля InSight, утратили связь с Землей. В Лаборатории реактивного движеняи НАСА предполагают, что это связано с техническими неполадками на борту спутников.

Аппаратам не удалось закрепиться на орбите Марса, один из них удалился на миллион километров, второй — на два миллиона километров. Ожидается, что летом они начнут двигаться к Солнцу.

Специалисты космического ведомства США планировали использовать спутники для обследования пространства между Марсом и Юпитером, однако в канун Нового года WALL-E и Eve перестали подавать сигналы. Тем не менее, в НАСА удовлетворены работой этих аппаратов.

— Главная задача нашей миссии всегда была простой — мы хотели узнать, как далеко мы можем забраться, используя миниатюризированные спутниковые системы. Мы поставили первый рекорд такого рода, — передает РИА Новости заявление руководителя проекта Анди Клэша.

В числе возможных причин потери спутников называют течь в двигателе и отключение датчиков положения. По мере приближения аппаратов к Солнцу не исключена возможность возобновления из связи с Землей, но она считается минимальной.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что американский марсоход Curiosity обнаружил на красной планете следы органических соединений.

Источник фото: mars. nasa.gov

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