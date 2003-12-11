На снимках Солнца обнаружили необычные нити

Научные специалисты из Университета Центрального Ланкашира опубликовали новые снимки Солнца с самым высоким разрешением, которое когда-либо удавалось получить. Благодаря высокоточным снимкам поверхности Солнца выяснилось, что его внешний слой заполнен ранее невидимыми, очень тонкими магнитными нитями.

Нити наполнены горячей миллионноградусной плазмой. Наблюдения помогут ученым понять, как существует намагниченная атмосфера Солнца и из чего она состоит.

Ученые планируют исследовать необычные нити на снимках. Специалисты хотят выяснить причины образования этих нитей, а также то, оказывают ли они влияние на извержение солнечных вспышек и солнечных бурь.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты NASA обнаружили на Солнце пятно, напоминающее силуэт северного оленя.

На Солнце проявился силуэт северного оленя

При исследовании поверхности Солнца в рамках программы по изучению солнечного ветра и магнитосферы сотрудники NASA обнаружили и сфотографировали странное пятно, которое оказалось удивительно похоже на силуэт северного оленя. Однако, по мнению ученых, этот феномен не имеет искусственного происхождения и объясняется только изменением температуры и направления выброса потоков плазмы с солнечной поверхности.

В ближайшее время, по прогнозам астрономов, "северный олень" изменит свои очертания, а затем исчезнет с поверхности Солнца. Об этом сообщает Газета. Ru со ссылкой на Reuters.