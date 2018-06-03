Исследователи "научили" роботов чувствовать

Команда южнокорейских и американских ученых создала "нервную систему" для роботов. Теперь они будут ощущать, когда к ним прикасаются, а также когда прикасаются они. Материал об этом появился Science journal.
Наработки экспертов из Сеула и Стэнфорда — сенсорная система, которую вживят роботам под "кожу". Когда датчик получит сигнал о прикосновении, то отправит его в "мозг". Там уже смоделируется реакция и ответ на нее. Как пояснили создатели, их наработка максимально приближена к тому, что происходит в организме человека. Так, искусственное создание стало еще больше походить на людей.
Стоит отметить, что труды в этом направлении иду уже много лет. Так, швейцарские ученые создали пластиковые проводники. Они должны были стать базой для "нервной системы" роботов. Изобретение могло посылать электронные сигналы-реакции на прикосновения. Следующий рубеж, к которому ученым только предстоит приблизиться, сделать "пальцы" роботов чувствительными, приблизив их ощущения к тактильным ощущениям людей.
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