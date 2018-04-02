Ученые сделали кровь человека ядом для комаров

Медики из Кении, США и Великобритании придумали, как сделать кровь человека ядом для комаров. К гибели комаров приводит употребление людьми ивермектина — препарата от вшей и чесотки, сообщает Tech Times.
И даже при небольшой дозировке кровь человека остается ядовитой для паразитов на протяжении 28 дней. Это доказали результаты исследования, в котором приняли участие 140 зараженных малярией кенийцев. В ходе испытаний препарата 97% комаров, покусавших пациентов, умерли в течение двух недель.
Но у препарата есть некоторые побочные эффекты.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ученые выявили восемь причин, которые больше всего привлекают комаров в людях. Роль может сыграть как один фактор, так и их совокупность.
Комары любят тех, кто выделяют больше углекислого газа — это пожилые и беременные. Молочная кислота делает пот более сладким и привлекательным для кровопийц. Она выделяется, когда люди тренируются на природе, так что это не самая лучшая затея.
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