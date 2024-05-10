Путин передал Ariston и Bosch под управление дочерней компании "Газпрома": что теперь ждёт известные бренды

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Ariston и Bosch перешли под контроль АО "Газпром бытовые системы"

3:09
Страхование

Президент РФ Владимир Путин подписал указ № 294 от 26 апреля 2024 года, согласно которому российские дочерние компании Ariston и Bosch были переданы под временное управление АО "Газпром бытовые системы". Об этом сообщает Телеграм-канал "Что по страхованию?".

Ariston и Bosch перешли под контроль АО "Газпром бытовые системы"
Фото: commons.wikimedia.org by Боевая машина is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Вскоре изменения в учредительные документы "Аристон Термо Русь" и ООО "БСХ бытовые приборы" были поданы на регистрацию в государственный реестр. На данный момент изменения зарегистрированы в отношении "Аристон Термо Русь".

ООО "БСХ Бытовые приборы" расположено в Санкт-Петербурге, в Петергофе. До 2022 года компания занималась серийным производством холодильников и стиральных машин, а затем переключилась на сбыт запчастей, торговлю бытовой техникой и обслуживание брендов Bosch, Siemens, Gaggenau, Neff и Zelmer. До остановки производства в компании работало более 1 000 сотрудников, но к 2023 году численность персонала сократилась до 635 человек. В 2021 году выручка ООО достигла максимума в 50 млрд рублей, в 2022 году снизилась до 20 млрд, а в 2023 — до 2 млрд рублей. В 2022 году Bosch объявил о приостановке производства и поставок бытовой техники на российский рынок. СМИ сообщали, что на российский бизнес Bosch могут претендовать турецкая компания Jacky's и китайская Hisense.

ООО "Аристон Термо Русь" (до 2009 года "Мерлони Термосанитари Русь") было создано в 2002 году в промышленной зоне Всеволожска Ленинградской области. Бенефициарный владелец компании — Паоло Мерлони. На предприятии в России занято около 300 человек. Компания занимается производством и реализацией бытовых электрических и газовых приборов. В 2023 году выручка "Аристон Термо Русь" составила 9,435 млрд рублей.

АО "Газпром бытовые системы" — дочерняя компания ПАО "Газпром", являющаяся ведущим производителем бытовых газовых плит и комплектующих для газового оборудования в России. В 2023 году холдинг получил выручку в размере 6 млрд рублей, в нем работают 1 150 человек.

В начале 2000-х "Газпром" консолидировал активы в области производства бытового газового оборудования на базе компании "Газмаш". После упаковки активов "Газпром" планировал продать компанию стратегическому инвестору. Холдинг долгое время считался непрофильным активом и даже выставлялся на продажу в 2008 году, но не нашел покупателя.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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