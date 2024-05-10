Небольшая тренировка для бёдер, которая навсегда изменит форму вашей фигуры

Тренировка с наклоном бёдер для вашей фигуры

2:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Поскольку бедра отвечают за соединение нижней части тела с верхней и задействованы в каждом вашем движении, было бы упущением не включить мышцы бедер в список дел "мышцы для наращивания". Для обеспечения оптимальной производительности и силы при минимизации травм жизненно важно правильно выполнять упражнения для бедер. Ниже мы расскажем, какие упражнения вы можете выполнять.

Фото: commons.wikimedia.org by Cristian.mirandapezo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Приведение в порядок эспандера стоя.

Прикрепите один конец эспандера к неподвижному предмету, а другой вокруг лодыжки.

Встаньте так, чтобы сторона вашего тела была обращена к месту крепления, слегка согнув колено.

Вытяните ногу поперек передней части тела от точки крепления, сохраняя ее прямой.

Медленно вернитесь в исходное положение.

Повторите полный комплекс, прежде чем перейти на другую сторону.

Приведение бедер в положение лежа на боку.

Лягте на бок, нижняя нога прямая, а верхняя согнута и лежит спереди или сзади.

Поднимите нижнюю часть ноги как можно выше, затем медленно опустите ее.

Завершите повторения, прежде чем перейти на другую сторону.

Приводящий тренажер.

Сядьте на приводящий тренажер, выпрямив спину и положив ноги на мягкие подлокотники.

Сведите ноги вместе, преодолевая сопротивление.

Медленно вернитесь в исходное положение.

Отведение с бандажом в положении сидя.

Сядьте на стул с эспандером, обмотанным вокруг обеих ног чуть выше колен.

Вытяните ноги, преодолевая сопротивление бандажа.

Медленно отпустите и повторите.

Приседания в широкой стойке.

Встаньте так, чтобы ноги были шире плеч, пальцы ног направлены наружу.

Опустите корпус, сгибая колени, пока бедра не станут параллельны полу.

Надавите на пятки, чтобы вернуться в исходное положение.

Повторите нужное количество раз.