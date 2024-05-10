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Небольшая тренировка для бёдер, которая навсегда изменит форму вашей фигуры

Тренировка с наклоном бёдер для вашей фигуры

2:05
Спорт

Поскольку бедра отвечают за соединение нижней части тела с верхней и задействованы в каждом вашем движении, было бы упущением не включить мышцы бедер в список дел "мышцы для наращивания". Для обеспечения оптимальной производительности и силы при минимизации травм жизненно важно правильно выполнять упражнения для бедер. Ниже мы расскажем, какие упражнения вы можете выполнять.

Тренировка с наклоном бёдер для вашей фигуры
Фото: commons.wikimedia.org by Cristian.mirandapezo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Приведение в порядок эспандера стоя.

  • Прикрепите один конец эспандера к неподвижному предмету, а другой вокруг лодыжки.
  • Встаньте так, чтобы сторона вашего тела была обращена к месту крепления, слегка согнув колено.
  • Вытяните ногу поперек передней части тела от точки крепления, сохраняя ее прямой.
  • Медленно вернитесь в исходное положение.
  • Повторите полный комплекс, прежде чем перейти на другую сторону.

Приведение бедер в положение лежа на боку.

  • Лягте на бок, нижняя нога прямая, а верхняя согнута и лежит спереди или сзади.
  • Поднимите нижнюю часть ноги как можно выше, затем медленно опустите ее.
  • Завершите повторения, прежде чем перейти на другую сторону.

Приводящий тренажер.

  • Сядьте на приводящий тренажер, выпрямив спину и положив ноги на мягкие подлокотники.
  • Сведите ноги вместе, преодолевая сопротивление.
  • Медленно вернитесь в исходное положение.

Отведение с бандажом в положении сидя.

  • Сядьте на стул с эспандером, обмотанным вокруг обеих ног чуть выше колен.
  • Вытяните ноги, преодолевая сопротивление бандажа.
  • Медленно отпустите и повторите.

Приседания в широкой стойке.

  • Встаньте так, чтобы ноги были шире плеч, пальцы ног направлены наружу.
  • Опустите корпус, сгибая колени, пока бедра не станут параллельны полу.
  • Надавите на пятки, чтобы вернуться в исходное положение.
  • Повторите нужное количество раз.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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