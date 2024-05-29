Пряный банановый смузи: в его основе — миндальное молоко, а в составе совсем нет сахара

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Банановый смузи с пряностями: густой и насыщенный напиток-десерт

1:52
Еда

Банановый смузи с пряностями — это освежающий и вкусный напиток на базе миндального молока, сочетающий в себе насыщенные ароматы имбиря, корицы, мускатного ореха и других пряностей. Этот смузи идеально подходит для того, чтобы начать свой день с энергией и вкусом. Далее представлен простой рецепт для приготовления этого восхитительного напитка.

Банановый смузи с пряностями: густой и насыщенный напиток-десерт
Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 2 спелых банана,
  • 0,5 чайной ложки молотой корицы,
  • 1/4 чайной ложки молотого имбиря,
  • щепотка молотого кардамона,
  • щепотка молотого мускатного ореха,
  • щепотка молотой гвоздики,
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта,
  • 180 мл миндального молока,
  • По желанию — 1-2 финика для большей сладости.

Приготовление:

  1. В блендере сочетайте спелые бананы, молотую корицу, молотый имбирь, молотый кардамон, молотый мускатный орех, молотую гвоздику, ванильный экстракт и миндальное молоко.
  2. Включите блендер и взбейте все ингредиенты до получения гладкой и однородной текстуры. Если хотите плотную консистенцию, можно заморозить бананы перед использованием.
  3. По желанию добавьте финики в смузи для придания дополнительной сладости.
  4. Перелейте смузи в стаканы, украсьте по желанию и наслаждайтесь его освежающим и ароматным вкусом.

Готовый банановый смузи с пряностями готов к употреблению. Этот напиток станет отличным утренним или вечерним дополнением к вашему рациону, принося не только гармонию вкусов, но и пользу для вашего организма. Насладитесь этим вкусным и полезным смузи, который подарит вам энергию и хорошее настроение! Приятного аппетита!

7 Рецептов СМУЗИ На Каждый День | Malyshkina
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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