Пряный банановый смузи: в его основе — миндальное молоко, а в составе совсем нет сахара

Банановый смузи с пряностями: густой и насыщенный напиток-десерт

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Банановый смузи с пряностями — это освежающий и вкусный напиток на базе миндального молока, сочетающий в себе насыщенные ароматы имбиря, корицы, мускатного ореха и других пряностей. Этот смузи идеально подходит для того, чтобы начать свой день с энергией и вкусом. Далее представлен простой рецепт для приготовления этого восхитительного напитка.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

2 спелых банана,

0,5 чайной ложки молотой корицы,

1/4 чайной ложки молотого имбиря,

щепотка молотого кардамона,

щепотка молотого мускатного ореха,

щепотка молотой гвоздики,

1 чайная ложка ванильного экстракта,

180 мл миндального молока,

По желанию — 1-2 финика для большей сладости.

Приготовление:

В блендере сочетайте спелые бананы, молотую корицу, молотый имбирь, молотый кардамон, молотый мускатный орех, молотую гвоздику, ванильный экстракт и миндальное молоко. Включите блендер и взбейте все ингредиенты до получения гладкой и однородной текстуры. Если хотите плотную консистенцию, можно заморозить бананы перед использованием. По желанию добавьте финики в смузи для придания дополнительной сладости. Перелейте смузи в стаканы, украсьте по желанию и наслаждайтесь его освежающим и ароматным вкусом.

Готовый банановый смузи с пряностями готов к употреблению. Этот напиток станет отличным утренним или вечерним дополнением к вашему рациону, принося не только гармонию вкусов, но и пользу для вашего организма. Насладитесь этим вкусным и полезным смузи, который подарит вам энергию и хорошее настроение! Приятного аппетита!