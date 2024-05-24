Жаркое из курицы с картофелем: простой и вкусный способ накормить всю семью

Жаркое с картофелем по-домашнему: готовим его из курицы

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт домашнего жаркого с картофелем — это простой и восхитительный способ приготовить сытное блюдо, которое порадует всю семью.

Фото: Own work by Kangkan Goswami is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:

0,5 кг свежего куриного мяса;

5-6 средних картофелин;

1 луковица;

1 небольшая морковь;

2 столовые ложки муки;

Соль и перец по вкусу;

Растительное масло для жарки.

Вот пошаговая инструкция для приготовления домашнего жаркого с картофелем:

Луковицу нарежьте полукольцами, а морковь натрите на крупной тёрке. Обжарьте их на сковороде с растительным маслом до получения золотистого цвета. Куриное мясо нарежьте на небольшие кусочки и добавьте его в сковороду к луку и моркови. Жарьте до тех пор, пока мясо не будет почти готовым. Картофель нарежьте на средние кубики или кольца. Покройте его двумя столовыми ложками муки и хорошо перемешайте. Добавьте картофель к мясу на сковороду. Залейте все водой так, чтобы она покрыла картофель. Посолите и поперчите по вкусу. Накройте сковороду крышкой и тушите жаркое на небольшом огне до полной готовности картофеля. Это обычно занимает около 20-30 минут.

Готовое домашнее жаркое с картофелем можно подавать горячим. Оно идеально сочетается с гарнирами, такими как каша, рис или просто свежий хлеб. Приятного аппетита!