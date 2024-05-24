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Жаркое из курицы с картофелем: простой и вкусный способ накормить всю семью

Жаркое с картофелем по-домашнему: готовим его из курицы

1:35
Еда

Рецепт домашнего жаркого с картофелем — это простой и восхитительный способ приготовить сытное блюдо, которое порадует всю семью.

Жаркое с картофелем по-домашнему: готовим его из курицы
Фото: Own work by Kangkan Goswami is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 0,5 кг свежего куриного мяса;
  • 5-6 средних картофелин;
  • 1 луковица;
  • 1 небольшая морковь;
  • 2 столовые ложки муки;
  • Соль и перец по вкусу;
  • Растительное масло для жарки.

Вот пошаговая инструкция для приготовления домашнего жаркого с картофелем:

  1. Луковицу нарежьте полукольцами, а морковь натрите на крупной тёрке. Обжарьте их на сковороде с растительным маслом до получения золотистого цвета.
  2. Куриное мясо нарежьте на небольшие кусочки и добавьте его в сковороду к луку и моркови. Жарьте до тех пор, пока мясо не будет почти готовым.
  3. Картофель нарежьте на средние кубики или кольца. Покройте его двумя столовыми ложками муки и хорошо перемешайте.
  4. Добавьте картофель к мясу на сковороду. Залейте все водой так, чтобы она покрыла картофель. Посолите и поперчите по вкусу.
  5. Накройте сковороду крышкой и тушите жаркое на небольшом огне до полной готовности картофеля. Это обычно занимает около 20-30 минут.

Готовое домашнее жаркое с картофелем можно подавать горячим. Оно идеально сочетается с гарнирами, такими как каша, рис или просто свежий хлеб. Приятного аппетита!

Простой ужин. Большое блюдо для всей семьи. Жаркое с курицей и картошкой просто и очень вкусно.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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