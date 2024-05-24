Жаркое из курицы с картофелем: простой и вкусный способ накормить всю семью
Жаркое с картофелем по-домашнему: готовим его из курицы
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Рецепт домашнего жаркого с картофелем — это простой и восхитительный способ приготовить сытное блюдо, которое порадует всю семью.
Фото: Own work by Kangkan Goswami is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Для этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 0,5 кг свежего куриного мяса;
- 5-6 средних картофелин;
- 1 луковица;
- 1 небольшая морковь;
- 2 столовые ложки муки;
- Соль и перец по вкусу;
- Растительное масло для жарки.
Вот пошаговая инструкция для приготовления домашнего жаркого с картофелем:
- Луковицу нарежьте полукольцами, а морковь натрите на крупной тёрке. Обжарьте их на сковороде с растительным маслом до получения золотистого цвета.
- Куриное мясо нарежьте на небольшие кусочки и добавьте его в сковороду к луку и моркови. Жарьте до тех пор, пока мясо не будет почти готовым.
- Картофель нарежьте на средние кубики или кольца. Покройте его двумя столовыми ложками муки и хорошо перемешайте.
- Добавьте картофель к мясу на сковороду. Залейте все водой так, чтобы она покрыла картофель. Посолите и поперчите по вкусу.
- Накройте сковороду крышкой и тушите жаркое на небольшом огне до полной готовности картофеля. Это обычно занимает около 20-30 минут.
Готовое домашнее жаркое с картофелем можно подавать горячим. Оно идеально сочетается с гарнирами, такими как каша, рис или просто свежий хлеб. Приятного аппетита!
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Простой ужин. Большое блюдо для всей семьи. Жаркое с курицей и картошкой просто и очень вкусно.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру