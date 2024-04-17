Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Макрон рассказал, почему на Олимпиаде израильтяне будут выступать под флагом страны
Повышаем урожайность клубники с помощью дрожжей
Грузовик с продуктами врезался в самолет с пассажирами и сорвал рейс
Ученые усомнились в теории Дарвина: предок человека — не обезьяна
Вице-президент ЕК Шефчович: энергокризис обошёлся Европе в €1 трлн
Эксперты рассказали, сколько кот проживет без еды и воды
Илья Резник поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем, несмотря на разрыв отношений
Пять принципов, которые помогут вам различить подлинную косметику от подделок
Mercedes отказывается от идеи EQS с дополнительным бензиновым двигателем
Как сварить морковь для салата всего лишь за 5 минут: отвечает профессиональный повар

Как сварить морковь на салаты, потратив на это всего 5 минут

1:24
Еда

Если возникает острая необходимость сварить морковь для салата как можно быстрее, на помощь приходит лайфхак, которым поделилась повар Юлия Архипова в разговоре с изданием "БелНовости".

Как сварить морковь на салаты, потратив на это всего 5 минут
Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Подготовка моркови: выбирайте свежие и качественные овощи. Тщательно вымойте и очистите морковь от кожуры. Нарежьте её на кубики или кружочки.
  2. Использование микроволновки: поместите нарезанную морковь в стеклянную емкость и добавьте небольшое количество воды. Это поможет сохранить влагу и приготовить её очень быстро.
  3. Приготовление: поставьте емкость с морковью в микроволновку и включите ее на максимальную мощность примерно на 5 минут. Время приготовления здесь зависит от мощности микроволновой печи, поэтому за процессом нужно следить дополнительно самим.
  4. Проверка готовности: после завершения приготовления, морковь проверяется на готовность. В результате она должна получиться мягкой, но при этом не перевариться.

Такой способ приготовления сохраняет текстуру и вкус моркови. После остывания овоща можно нарезать её для салата так, как вам нужно.

Таким образом, с помощью микроволновой печи вы можете быстро и легко приготовить морковь для салата в течение всего лишь 5 минут.

Варю МОРКОВЬ для салата за 5 МИНУТ в Микроволновке. НЕВЕРОЯТНЫЙ КУЛИНАРНЫЙ ЛАЙФХАК!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Певица Наталья Подольская показала фото со дня рождения Владимира Преснякова

Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.

Наталья Подольская опубликовала снимки со дня рождения Преснякова
Саша Савельева рассказала, как Алла Пугачёва вдохновила ее на творческий путь
Эмоциональное признание Саши Савельевой о встрече с Пугачёвой: что сказала Примадонна?
Юлия Барановская показала красавицу дочь от футболиста Андрея Аршавина: вся в папу
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Киевский режим до конца не может поверить в предательство Запада Дмитрий Плотников Си Цзиньпин высказался по поводу "мирных переговоров" в Швейцарии по Украине Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Мы им будем не нужны: названы условия существования будущих колонистов Марса
Рассказываем как использовать яичную скорлупу с пользой и без вреда
Жена Евгения Петросяна объяснила свои прогулки в день появления на свет еë дочери Матильды
Жена Евгения Петросяна объяснила свои прогулки в день появления на свет еë дочери Матильды
Последние материалы
Пять принципов, которые помогут вам различить подлинную косметику от подделок
Как сварить морковь на салаты, потратив на это всего 5 минут
Mercedes отказывается от идеи EQS с дополнительным бензиновым двигателем
Экспертные советы по выбору страхового полиса для ипотечного кредита
Разведение ног в тренажере — одно из самых популярных упражнений у девушек
Медикфорум: свекольный сок поможет при гипертонии
С этими растениями будет дружить лук
Где по закону можно зарегистрировать новорожденного ребенка - у матери или отца?
Россияне отдыхают за границей из-за дороговизны курортов в России
В Забайкалье начнут страховать жизнь и здоровье охотников-инспекторов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников