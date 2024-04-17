Как сварить морковь для салата всего лишь за 5 минут: отвечает профессиональный повар

Как сварить морковь на салаты, потратив на это всего 5 минут

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Если возникает острая необходимость сварить морковь для салата как можно быстрее, на помощь приходит лайфхак, которым поделилась повар Юлия Архипова в разговоре с изданием "БелНовости".

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Подготовка моркови: выбирайте свежие и качественные овощи. Тщательно вымойте и очистите морковь от кожуры. Нарежьте её на кубики или кружочки. Использование микроволновки: поместите нарезанную морковь в стеклянную емкость и добавьте небольшое количество воды. Это поможет сохранить влагу и приготовить её очень быстро. Приготовление: поставьте емкость с морковью в микроволновку и включите ее на максимальную мощность примерно на 5 минут. Время приготовления здесь зависит от мощности микроволновой печи, поэтому за процессом нужно следить дополнительно самим. Проверка готовности: после завершения приготовления, морковь проверяется на готовность. В результате она должна получиться мягкой, но при этом не перевариться.

Такой способ приготовления сохраняет текстуру и вкус моркови. После остывания овоща можно нарезать её для салата так, как вам нужно.

Таким образом, с помощью микроволновой печи вы можете быстро и легко приготовить морковь для салата в течение всего лишь 5 минут.