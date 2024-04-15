Листья салата с курицей, морковью и кабачками с соусом песто: быстрый белково-овощной обед
Салат с курицей, морковью, кабачками и соусом песто: очень питательный и полезный
1:18
Листья салата, усыпанные тёртой морковью, кабачками и с курицей — суперпитательный и полезный вариант салата, который понравится детям из-за необычной подачи.
Фото: flickr.com by City Foodsters is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 2 чашки порезанной на кусочки варёной курицы,
- 3 столовые ложки песто,
- оливковое масло,
- 12 больших листьев салата Бибб,
- 1 средняя морковь, крупно нарезанная,
- 1 средний кабачок, крупно нарезанный,
- 1,5 чайной ложки яблочного уксуса,
- мелкая морская соль и свежемолотый чёрный перец,
- 1/2 стакана микрозелени (по желанию).
Приготовление
- В средней миске смешайте курицу и 2 столовые ложки песто.
- В другой миске разбавьте оставшуюся столовую ложку песто 1-2 столовыми ложками оливкового масла.
- Разделите листья салата на 6 стопок по 2 листа, сложенных друг на друга.
- Разложите небольшие кучки моркови и кабачков поверх каждой стопки из двух листьев, затем сбрызните каждую стопку небольшим количеством уксуса, посолите и поперчите.
- Выложите курицу поверх овощей, а затем сбрызните небольшим количеством соуса песто. Украсьте импровизированный салат микрозеленью.
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ПРОСТОЙ САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ И КУРИЦЫ