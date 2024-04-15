Листья салата с курицей, морковью и кабачками с соусом песто: быстрый белково-овощной обед

Салат с курицей, морковью, кабачками и соусом песто: очень питательный и полезный

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Листья салата, усыпанные тёртой морковью, кабачками и с курицей — суперпитательный и полезный вариант салата, который понравится детям из-за необычной подачи.

Фото: flickr.com by City Foodsters is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

2 чашки порезанной на кусочки варёной курицы,

3 столовые ложки песто,

оливковое масло,

12 больших листьев салата Бибб,

1 средняя морковь, крупно нарезанная,

1 средний кабачок, крупно нарезанный,

1,5 чайной ложки яблочного уксуса,

мелкая морская соль и свежемолотый чёрный перец,

1/2 стакана микрозелени (по желанию).

Приготовление

В средней миске смешайте курицу и 2 столовые ложки песто. В другой миске разбавьте оставшуюся столовую ложку песто 1-2 столовыми ложками оливкового масла. Разделите листья салата на 6 стопок по 2 листа, сложенных друг на друга. Разложите небольшие кучки моркови и кабачков поверх каждой стопки из двух листьев, затем сбрызните каждую стопку небольшим количеством уксуса, посолите и поперчите. Выложите курицу поверх овощей, а затем сбрызните небольшим количеством соуса песто. Украсьте импровизированный салат микрозеленью.