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Листья салата с курицей, морковью и кабачками с соусом песто: быстрый белково-овощной обед

Салат с курицей, морковью, кабачками и соусом песто: очень питательный и полезный

1:18
Еда

Листья салата, усыпанные тёртой морковью, кабачками и с курицей — суперпитательный и полезный вариант салата, который  понравится детям из-за необычной подачи.

Салат с курицей, морковью, кабачками и соусом песто: очень питательный и полезный
Фото: flickr.com by City Foodsters is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 2 чашки порезанной на кусочки варёной курицы,
  • 3 столовые ложки песто,
  • оливковое масло,
  • 12 больших листьев салата Бибб,
  • 1 средняя морковь, крупно нарезанная,
  • 1 средний кабачок, крупно нарезанный,
  • 1,5 чайной ложки яблочного уксуса,
  • мелкая морская соль и свежемолотый чёрный перец,
  • 1/2 стакана микрозелени (по желанию).

Приготовление

  1. В средней миске смешайте курицу и 2 столовые ложки песто.
  2. В другой миске разбавьте оставшуюся столовую ложку песто 1-2 столовыми ложками оливкового масла.
  3. Разделите листья салата на 6 стопок по 2 листа, сложенных друг на друга.
  4. Разложите небольшие кучки моркови и кабачков поверх каждой стопки из двух листьев, затем сбрызните каждую стопку небольшим количеством уксуса, посолите и поперчите.
  5. Выложите курицу поверх овощей, а затем сбрызните небольшим количеством соуса песто. Украсьте импровизированный салат микрозеленью.
ПРОСТОЙ САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ И КУРИЦЫ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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