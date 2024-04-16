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Ароматное грушевое масло: можно добавлять в творог, йогурт или каши, также получится вкусная прослойка для тортов

Рецепт грушевого масла для тортов или сэндвичей

1:36
Еда

Следуйте этому рецепту, чтобы приготовить грушевое масло для вкусных сэндвичей или тортов. Такое масло можно также добавлять в творог, йогурт или каши, например, овсянку. Также такое масло хорошо сочетается со свининой или уткой.

Рецепт грушевого масла для тортов или сэндвичей
Фото: commons.wikimedia.org by Assianir is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • около 25 груш среднего размера, вымытых и очищенных от кожуры,
  • 1–2 стакана нектара агавы, мёда или кленового сиропа,
  • 3/4 стакана яблочного сока или воды,
  • 1/4 стакана лимонного сока,
  • приправа по вкусу (например, корица, цедра цитрусовых или ваниль).

Приготовление

  1. Подготовьте груши, разделав их на четвертинки и вырезав сердцевину.
  2. Поварите груши с лимонным соком в большой кастрюле на слабом огне.
  3. Пропустите приготовленные груши через сито или взбейте в блендере.
  4. Вылейте грушевое пюре обратно в кастрюлю. Добавьте к грушам жидкость, подсластитель и приправы по вашему выбору.
  5. Продолжайте готовить груши на среднем огне. Часто мешайте.
  6. Разлейте горячее грушевое масло в подготовленные стеклянные банки.
  7. Протрите края банок чистым кухонным полотенцем и закройте крышками. Поместите банки в подготовленную кастрюлю с горячей водой. Прокипятите масло в банках в течение 10 минут. Храните открытые банки в холодильнике в течение двух недель. Закатанные банки хранятся около 18 месяцев.
Грушевый мусс: вкусный и полезный рецепт
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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