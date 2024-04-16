Ароматное грушевое масло: можно добавлять в творог, йогурт или каши, также получится вкусная прослойка для тортов

Рецепт грушевого масла для тортов или сэндвичей

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Следуйте этому рецепту, чтобы приготовить грушевое масло для вкусных сэндвичей или тортов. Такое масло можно также добавлять в творог, йогурт или каши, например, овсянку. Также такое масло хорошо сочетается со свининой или уткой.

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Ингредиенты

около 25 груш среднего размера, вымытых и очищенных от кожуры,

1–2 стакана нектара агавы, мёда или кленового сиропа,

3/4 стакана яблочного сока или воды,

1/4 стакана лимонного сока,

приправа по вкусу (например, корица, цедра цитрусовых или ваниль).

Приготовление

Подготовьте груши, разделав их на четвертинки и вырезав сердцевину. Поварите груши с лимонным соком в большой кастрюле на слабом огне. Пропустите приготовленные груши через сито или взбейте в блендере. Вылейте грушевое пюре обратно в кастрюлю. Добавьте к грушам жидкость, подсластитель и приправы по вашему выбору. Продолжайте готовить груши на среднем огне. Часто мешайте. Разлейте горячее грушевое масло в подготовленные стеклянные банки. Протрите края банок чистым кухонным полотенцем и закройте крышками. Поместите банки в подготовленную кастрюлю с горячей водой. Прокипятите масло в банках в течение 10 минут. Храните открытые банки в холодильнике в течение двух недель. Закатанные банки хранятся около 18 месяцев.