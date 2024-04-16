Ароматное грушевое масло: можно добавлять в творог, йогурт или каши, также получится вкусная прослойка для тортов

Следуйте этому рецепту, чтобы приготовить грушевое масло для вкусных сэндвичей или тортов. Такое масло можно также добавлять в творог, йогурт или каши, например, овсянку. Также такое масло хорошо сочетается со свининой или уткой.
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Ингредиенты
около 25 груш среднего размера, вымытых и очищенных от кожуры,
1–2 стакана нектара агавы, мёда или кленового сиропа,
3/4 стакана яблочного сока или воды,
1/4 стакана лимонного сока,
приправа по вкусу (например, корица, цедра цитрусовых или ваниль).
Приготовление
Подготовьте груши, разделав их на четвертинки и вырезав сердцевину.
Поварите груши с лимонным соком в большой кастрюле на слабом огне.
Пропустите приготовленные груши через сито или взбейте в блендере.
Вылейте грушевое пюре обратно в кастрюлю. Добавьте к грушам жидкость, подсластитель и приправы по вашему выбору.
Продолжайте готовить груши на среднем огне. Часто мешайте.
Разлейте горячее грушевое масло в подготовленные стеклянные банки.
Протрите края банок чистым кухонным полотенцем и закройте крышками. Поместите банки в подготовленную кастрюлю с горячей водой. Прокипятите масло в банках в течение 10 минут. Храните открытые банки в холодильнике в течение двух недель. Закатанные банки хранятся около 18 месяцев.