Постные пончики в медовом сиропе: готовим их без масла, яиц и молочных продуктов

Пончики в медовом сиропе: постный десерт для истинных сладкоежек

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам простой и вкусный рецепт пончиков в медовом сиропе, который не требует особых усилий при приготовлении. Рецепт предложен сайтом "Лайфхакер.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Consell Comarcal del Baix Empordà is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

— 3 стакана муки,

— 2 стакана воды,

— 1 стакан сахара,

— 300 г мёда,

— 7 г сухих дрожжей,

— 1 чайная ложка соли,

— 1 чайная ложка корицы,

— масло для жарки.

Приготовление:

Разведите сухие дрожжи в небольшом объёме тёплой воды. Процедите муку и сделайте в ней углубление. Влейте растворенные дрожжи в центр углубления и постепенно добавьте оставшуюся тёплую воду (стакан), замешивая тесто. Оставьте тесто на 60-90 минут, чтобы оно поднялось. В большой глубокой посуде разогрейте масло для жарки пончиков. Сформуйте пончики из теста, смазывая пальцы растительным маслом, чтобы тесто не прилипало к рукам. Обжарьте пончики в горячем масле до золотистой корочки с обеих сторон. После приготовления пончиков, выложите их на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. В отдельной кастрюле соедините стакан воды, мёд и сахар для приготовления медового сиропа. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите смесь до кипения. Варите еще 2-3 минуты до того, как сироп загустеет. Пока пончики еще теплые, полейте их приготовленным медовым сиропом, чтобы они пропитались сладостью. Посыпьте пончики немного корицей, чтобы добавить им дополнительный аромат.

Подавайте пончики вместе с чаем или любимым напитком и наслаждайтесь этим сладким лакомством. Такие пончики в медовом сиропе станут отличным дополнением к вашему чаепитию или просто сладким угощением для сладкоежек. Приятного аппетита!