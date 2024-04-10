Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Омске суд отправил в СИЗО напавшую на своего сына и мать женщину
The Hindu: в Индии обнаружен глиняный горшок с 3730 свинцовыми монетами
Мария Кожевникова поделилась секретом долгой семейной жизни: "Муж бросит курить, когда захочет"
Опытные владельцы рассказали, зачем класть в кошачий лоток зеленый чай
В России появилась идея о введении обязательной страховки жилья
Представлен новый Buick Enclave 2025: обзор особенностей и технологий
Рассказываем какие растения можно сажать с пионами
Уход за кудрявыми волосами: ингредиенты, которых лучше избегать
Курская область предлагает туристам отдых в глемпингах
Постные пончики в медовом сиропе: готовим их без масла, яиц и молочных продуктов

Пончики в медовом сиропе: постный десерт для истинных сладкоежек

1:47
Еда

Предлагаем вам простой и вкусный рецепт пончиков в медовом сиропе, который не требует особых усилий при приготовлении. Рецепт предложен сайтом "Лайфхакер.ру".

Пончики в медовом сиропе: постный десерт для истинных сладкоежек
Фото: commons.wikimedia.org by Consell Comarcal del Baix Empordà is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

— 3 стакана муки,

— 2 стакана воды,

— 1 стакан сахара,

— 300 г мёда,

— 7 г сухих дрожжей,

— 1 чайная ложка соли,

— 1 чайная ложка корицы,

— масло для жарки.

Приготовление:

  1. Разведите сухие дрожжи в небольшом объёме тёплой воды.
  2. Процедите муку и сделайте в ней углубление.
  3. Влейте растворенные дрожжи в центр углубления и постепенно добавьте оставшуюся тёплую воду (стакан), замешивая тесто.
  4. Оставьте тесто на 60-90 минут, чтобы оно поднялось.
  5. В большой глубокой посуде разогрейте масло для жарки пончиков.
  6. Сформуйте пончики из теста, смазывая пальцы растительным маслом, чтобы тесто не прилипало к рукам.
  7. Обжарьте пончики в горячем масле до золотистой корочки с обеих сторон.
  8. После приготовления пончиков, выложите их на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
  9. В отдельной кастрюле соедините стакан воды, мёд и сахар для приготовления медового сиропа.
  10. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите смесь до кипения. Варите еще 2-3 минуты до того, как сироп загустеет.
  11. Пока пончики еще теплые, полейте их приготовленным медовым сиропом, чтобы они пропитались сладостью.
  12. Посыпьте пончики немного корицей, чтобы добавить им дополнительный аромат.

Подавайте пончики вместе с чаем или любимым напитком и наслаждайтесь этим сладким лакомством. Такие пончики в медовом сиропе станут отличным дополнением к вашему чаепитию или просто сладким угощением для сладкоежек. Приятного аппетита!

ПОНЧИКИ В СИРОПЕ "ЛУКУМАДЕС" - ну, оОчень вкусные!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стало известно, кто стоит за возможным возвращением Ивана Урганта на Первый канал

Андрей Ургант очень просил за своего сына.

Шоумен Дворцов считает, что Урганта вернут на ТВ по просьбе знаменитого отца
Анастасия Костенко не понимает, по ком страдает Дмитрий Тарасов
Анастасия Костенко с удивлением узнала, что Дмитрий Тарасов тоскует не по ней: "По Ольге скучает"
Случается, что рассада не развивается так, как мы этого хотим
Невестка Валерии прокомментировала слухи о разводе с Шульгиным
"Будет всё, как в "Вагнере" : стало известно, почему Ратибор выбрал " Ахмат" Любовь Степушова Англичане — нация, завоевавшая почти весь мир и считавшая, что она везде как дома Сергей Лебедев "Терминаторы" и БМП-3 с боеприпасами с дистанционным подрывом будут намного мощнее Дмитрий Плотников
Секрет в стрижке: четыре прически, которые омолодят вас на 10 лет
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Рассказываем о преимуществах посадки бархатцев о которых вы могли не знать
Рассказываем о преимуществах посадки бархатцев о которых вы могли не знать
Последние материалы
Пончики в медовом сиропе: постный десерт для истинных сладкоежек
Рассказываем какие растения можно сажать с пионами
Уход за кудрявыми волосами: ингредиенты, которых лучше избегать
Курская область предлагает туристам отдых в глемпингах
Стало известно, как спорт влияет на работу мозга
Диетолог Манакер: чеснок и чернослив понижают уровень холестерина
РФС: почему УЕФА, а не АФК?
Как вырастить грушу в северном климате?
Готовим дома лавандовое песочное печенье
Джон Сина объяснил конфликт между Дизелем и Джонсоном их "альфа-целеустремлённостью"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников