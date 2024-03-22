Пончики "Лимонный чизкейк и крем-брюле": сдобные булочки получаются маслянисто-сливочными и восхитительно хрустящими

Пончики со вкусом лимонного чизкейка и крем-брюле: как приготовить

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Эти лёгкие пончики со вкусом лимонного чизкейка и крем-брюле получаются маслянисто-сливочными, с лёгкой кислинкой и восхитительно хрустящими! Этот десерт из 5 ингредиентов просто потрясающий!

Фото: commons.wikimedia.org by Algont at Dutch Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

1 упаковка сдобных булочек (12 штук)

4 столовые ложки растопленного сливочного масла

1,5 стакана начинки для чизкейка (например, сыр Филадельфия)

1/4 стакана лимонного курда

1 лимон, очищенный от цедры

1 стакан сахара

1/3 стакана воды

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите форму для выпечки пергаментом. Смажьте каждую булочку растопленным сливочным маслом и поместите в подготовленную форму. Выпекайте в разогретой духовке до золотистого цвета, около 5 минут. Смешайте в миске начинку для чизкейка, лимонный курд и 1 чайную ложку цедры лимона и хорошо перемешайте. Добавьте смесь в кондитерский мешок. С помощью ножа сделайте небольшой надрез на боковой стороне каждой булочки, заполните отверстие начинкой и верните в форму для запекания. В небольшую кастрюлю добавьте сахар и воду, доведите до кипения на среднем или сильном огне. Уменьшите огонь до средне-слабого и готовьте, не помешивая, до золотисто-коричневого цвета, около 10 минут. Обмакните верхнюю часть каждой булочки в глазурь, положите на решётку лицевой стороной вверх. Посыпьте булочки оставшейся лимонной цедрой. Дайте постоять до полного остывания, от 10 до 15 минут.