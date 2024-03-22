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Пончики "Лимонный чизкейк и крем-брюле": сдобные булочки получаются маслянисто-сливочными и восхитительно хрустящими

Пончики со вкусом лимонного чизкейка и крем-брюле: как приготовить

1:39
Еда

Эти лёгкие пончики со вкусом лимонного чизкейка и крем-брюле получаются маслянисто-сливочными, с лёгкой кислинкой и восхитительно хрустящими! Этот десерт из 5 ингредиентов просто потрясающий!

Пончики со вкусом лимонного чизкейка и крем-брюле: как приготовить
Фото: commons.wikimedia.org by Algont at Dutch Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 1 упаковка сдобных булочек (12 штук)
  • 4 столовые ложки растопленного сливочного масла
  • 1,5 стакана начинки для чизкейка (например, сыр Филадельфия)
  • 1/4 стакана лимонного курда
  • 1 лимон, очищенный от цедры
  • 1 стакан сахара
  • 1/3 стакана воды

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите форму для выпечки пергаментом. Смажьте каждую булочку растопленным сливочным маслом и поместите в подготовленную форму.
  2. Выпекайте в разогретой духовке до золотистого цвета, около 5 минут.
  3. Смешайте в миске начинку для чизкейка, лимонный курд и 1 чайную ложку цедры лимона и хорошо перемешайте. Добавьте смесь в кондитерский мешок.
  4. С помощью ножа сделайте небольшой надрез на боковой стороне каждой булочки, заполните отверстие начинкой и верните в форму для запекания.
  5. В небольшую кастрюлю добавьте сахар и воду, доведите до кипения на среднем или сильном огне. Уменьшите огонь до средне-слабого и готовьте, не помешивая, до золотисто-коричневого цвета, около 10 минут.
  6. Обмакните верхнюю часть каждой булочки в глазурь, положите на решётку лицевой стороной вверх.
  7. Посыпьте булочки оставшейся лимонной цедрой. Дайте постоять до полного остывания, от 10 до 15 минут. 
Пуховые булочки с начинкой | Мягкие, пышные и очень-очень вкусные!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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