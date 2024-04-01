Манник с ряженкой: проверенный рецепт, который точно получится у всех

Манник на ряженке: мягкий, рассыпчатый пирог, который вы захотите готовить снова и снова

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Манник на ряженке — простой и вкусный десерт, который можно приготовить из самых доступных ингредиентов. Манник на ряженке от сайта Gastronom. ru обязательно получится даже у начинающих кулинаров!

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Ингредиенты (на 6 порций):

— Манная крупа — 200 г,

— Сахар — 150 г,

— Ванильный сахар — 20 г,

— Ряженка — 250 г,

— Яйца С1 — 2 шт.,

— Соль — 1/2 ч. л.,

— Лимон — 1 шт.,

— Разрыхлитель — 10 г,

— Сливочное масло — 10 г,

— Сахарная пудра для посыпки.

Приготовление:

В большой миске смешайте манную крупу с обычным и ванильным сахаром. Залейте ряженкой, хорошо перемешайте и оставьте на 10 минут. Взбейте яйца с солью. Вымойте лимон, натрите цедру и выжмите сок. Добавьте в манную массу яйца, сок и цедру лимона, разрыхлитель. Перемешайте и оставьте еще на 10 минут. Разогрейте духовку до 180°C. Смажьте форму маслом, вылейте тесто. Выпекайте около 20 минут. Остудите манник, переверните на тарелку, посыпьте сахарной пудрой.

Совет: Подавайте манник со взбитыми сливками, вареньем или фруктовым соусом. Ваш десерт готов к приятному чаепитию!