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Манник с ряженкой: проверенный рецепт, который точно получится у всех

Манник на ряженке: мягкий, рассыпчатый пирог, который вы захотите готовить снова и снова

1:22
Еда

Манник на ряженке — простой и вкусный десерт, который можно приготовить из самых доступных ингредиентов. Манник на ряженке от сайта Gastronom. ru обязательно получится даже у начинающих кулинаров!

Манник на ряженке: мягкий, рассыпчатый пирог, который вы захотите готовить снова и снова
Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Jacklee is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты (на 6 порций):

— Манная крупа — 200 г,

— Сахар — 150 г,

— Ванильный сахар — 20 г,

— Ряженка — 250 г,

— Яйца С1 — 2 шт.,

— Соль — 1/2 ч. л.,

— Лимон — 1 шт.,

— Разрыхлитель — 10 г,

— Сливочное масло — 10 г,

— Сахарная пудра для посыпки.

Приготовление:

  1. В большой миске смешайте манную крупу с обычным и ванильным сахаром. Залейте ряженкой, хорошо перемешайте и оставьте на 10 минут.
  2. Взбейте яйца с солью. Вымойте лимон, натрите цедру и выжмите сок.
  3. Добавьте в манную массу яйца, сок и цедру лимона, разрыхлитель. Перемешайте и оставьте еще на 10 минут.
  4. Разогрейте духовку до 180°C. Смажьте форму маслом, вылейте тесто. Выпекайте около 20 минут.
  5. Остудите манник, переверните на тарелку, посыпьте сахарной пудрой.

Совет: Подавайте манник со взбитыми сливками, вареньем или фруктовым соусом. Ваш десерт готов к приятному чаепитию!

КАК ПРИГОТОВИТЬ МАННИК НА РЯЖЕНКЕ? Простой, нежный, вкусный, без муки, на десерт, к чаю
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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