Проверенный рецепт манника на молоке, который гарантированно получается у всех

Попробуйте приготовить рассыпчатый и необычайно пышный манник, который буквально тает во рту! Манник по рецепту YouTube-канала "Со вкусом" готовится на молоке, это проверенный рецепт, который получается у всех!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Залейте манную крупу молоком и оставьте её на полчаса.
2. В отдельной посуде взбейте венчиком 2 яйца с сахаром и щепоткой соли. Добавьте растопленное сливочное масло.
3. В размоченную манную крупу добавьте разрыхлитель и взбитые яйца с маслом. Перемешайте полученную массу.
4. Массу с манкой, яйцами и маслом перелейте в форму для выпечки. Выпекайте 40 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.