Проверенный рецепт манника на молоке, который гарантированно получается у всех

Классический манник без муки, с молоком: получается у всех и всегда

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте приготовить рассыпчатый и необычайно пышный манник, который буквально тает во рту! Манник по рецепту YouTube-канала "Со вкусом" готовится на молоке, это проверенный рецепт, который получается у всех!

Фото: commons.wikimedia.org by Zserghei is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

1,5 стакана манки;

1,5 стакана молока;

2 яйца;

1 стакан сахара;

щепотка соли;

1 ч. л. разрыхлителя;

50 г сливочного масла.

Приготовление

1. Залейте манную крупу молоком и оставьте её на полчаса.

2. В отдельной посуде взбейте венчиком 2 яйца с сахаром и щепоткой соли. Добавьте растопленное сливочное масло.

3. В размоченную манную крупу добавьте разрыхлитель и взбитые яйца с маслом. Перемешайте полученную массу.

4. Массу с манкой, яйцами и маслом перелейте в форму для выпечки. Выпекайте 40 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.