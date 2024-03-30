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Лёгкий суп с фасолью и кукурузой: аппетитный и густой, и совсем без мяса

Овощной суп с кукурузой и фасолью: лёгкий и при этом сытный супчик в пост

1:29
Еда

Овощной суп с кукурузой и фасолью получается очень вкусным и сытным, несмотря на то, что в нём совсем нет мяса.

Овощной суп с кукурузой и фасолью: лёгкий и при этом сытный супчик в пост
Фото: commons.wikimedia.org by Thriving Vegetarian is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для приготовления овощного супа с кукурузой и фасолью от сайта "Лайфхакер.ру" вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 2 столовые ложки оливкового масла;

— 1 красная луковица;

— 1 зубчик чеснока;

— соль по вкусу;

— молотый чёрный перец по вкусу;

— 2 средние моркови;

— 1 болгарский перец;

— 4 чайные ложки молотого кумина;

— 2 чайные ложки молотого красного перца;

— 300 г консервированной кукурузы;

— 600 г консервированной фасоли;

— 900 мл воды или овощного бульона;

— половина пучка петрушки;

— специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Разогрейте масло в сотейнике на среднем огне. Добавьте измельчённый лук и чеснок, приправьте солью и перцем. Обжаривайте несколько минут.
  2. Добавьте нарезанные морковь, перец, кумин и красный перец. Готовьте 7-9 минут, пока овощи не размягчатся.
  3. Положите в сотейник кукурузу и фасоль, залейте воду или бульон. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите около 20 минут, пока фасоль станет мягкой.
  4. Снимите суп с огня. Измельчите половину супа блендером и смешайте с оставшейся частью. Посыпьте измельчённой петрушкой и специями.

Готовый суп можно подавать горячим, насыпав ещё немного зелени сверху. Приятного аппетита!

Отличный овощной суп со стручковой фасолью и кукурузой консервированной
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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