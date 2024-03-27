Постные щи из свежей капусты: лёгкие, сытные и ароматные, и никакого мяса не нужно!

Постные щи из свежей капусты — это легкое и вкусное блюдо, идеальное для поста. В отличие от классических щей, эта версия от сайта "Лайфхакер.ру" готовится на воде, но сохраняет аромат и сытность блюда.
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Для приготовления понадобятся:
вода (от 1 до 1.5 литров),
свежая капуста (500 г),
картофель (3-5 штук),
помидоры (2 штуки),
морковь (1 штука),
лук (1 штука),
растительное масло (3 столовые ложки),
томатная паста (2 столовые ложки),
лавровый лист (3 штуки),
соль и перец по вкусу,
чеснок (3 зубчика).
Приготовление
Для начала в большой кастрюле доведите воду до кипения.
Нарежьте капусту тонкой соломкой, а картофель — кубиками. Положите их в кипящую воду и варите на среднем огне в течение 10 минут.
Пока овощи варятся, нарежьте помидоры мелкими кубиками, а морковь натрите на мелкой тёрке. Лук мелко порубите. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук и морковь до золотистого цвета. Затем добавьте помидоры и томатную пасту, и тушите еще 3-5 минут.
Добавьте овощную зажарку в кастрюлю с капустой и картофелем, положите лавровый лист, посолите и поперчите по вкусу.
Продолжайте варить щи еще 10-15 минут до тех пор, пока картофель не станет мягким.
В конце мелко нарежьте чеснок и добавьте его в кастрюлю.
Постные щи из свежей капусты готовы к подаче. Приятного аппетита!
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Как приготовить постные щи из свежей капусты наваристыми и очень вкусными
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