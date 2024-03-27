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Постные щи из свежей капусты: лёгкие, сытные и ароматные, и никакого мяса не нужно!

Постные щи из свежей капусты: несмотря на отсутствие мяса, очень ароматные и сытные

1:35
Еда

Постные щи из свежей капусты — это легкое и вкусное блюдо, идеальное для поста. В отличие от классических щей, эта версия от сайта "Лайфхакер.ру" готовится на воде, но сохраняет аромат и сытность блюда.

Постные щи из свежей капусты: несмотря на отсутствие мяса, очень ароматные и сытные
Фото: Own work by Ostolob is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для приготовления понадобятся:

  • вода (от 1 до 1.5 литров),
  • свежая капуста (500 г),
  • картофель (3-5 штук),
  • помидоры (2 штуки),
  • морковь (1 штука),
  • лук (1 штука),
  • растительное масло (3 столовые ложки),
  • томатная паста (2 столовые ложки),
  • лавровый лист (3 штуки),
  • соль и перец по вкусу,
  • чеснок (3 зубчика).

Приготовление

  1. Для начала в большой кастрюле доведите воду до кипения.
  2. Нарежьте капусту тонкой соломкой, а картофель — кубиками. Положите их в кипящую воду и варите на среднем огне в течение 10 минут.
  3. Пока овощи варятся, нарежьте помидоры мелкими кубиками, а морковь натрите на мелкой тёрке. Лук мелко порубите. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук и морковь до золотистого цвета. Затем добавьте помидоры и томатную пасту, и тушите еще 3-5 минут.
  4. Добавьте овощную зажарку в кастрюлю с капустой и картофелем, положите лавровый лист, посолите и поперчите по вкусу.
  5. Продолжайте варить щи еще 10-15 минут до тех пор, пока картофель не станет мягким.
  6. В конце мелко нарежьте чеснок и добавьте его в кастрюлю.

Постные щи из свежей капусты готовы к подаче. Приятного аппетита!

Как приготовить постные щи из свежей капусты наваристыми и очень вкусными
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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