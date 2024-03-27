Постные щи из свежей капусты: лёгкие, сытные и ароматные, и никакого мяса не нужно!

Постные щи из свежей капусты: несмотря на отсутствие мяса, очень ароматные и сытные

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Постные щи из свежей капусты — это легкое и вкусное блюдо, идеальное для поста. В отличие от классических щей, эта версия от сайта "Лайфхакер.ру" готовится на воде, но сохраняет аромат и сытность блюда.

Фото: Own work by Ostolob is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для приготовления понадобятся:

вода (от 1 до 1.5 литров),

свежая капуста (500 г),

картофель (3-5 штук),

помидоры (2 штуки),

морковь (1 штука),

лук (1 штука),

растительное масло (3 столовые ложки),

томатная паста (2 столовые ложки),

лавровый лист (3 штуки),

соль и перец по вкусу,

чеснок (3 зубчика).

Приготовление

Для начала в большой кастрюле доведите воду до кипения. Нарежьте капусту тонкой соломкой, а картофель — кубиками. Положите их в кипящую воду и варите на среднем огне в течение 10 минут. Пока овощи варятся, нарежьте помидоры мелкими кубиками, а морковь натрите на мелкой тёрке. Лук мелко порубите. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук и морковь до золотистого цвета. Затем добавьте помидоры и томатную пасту, и тушите еще 3-5 минут. Добавьте овощную зажарку в кастрюлю с капустой и картофелем, положите лавровый лист, посолите и поперчите по вкусу. Продолжайте варить щи еще 10-15 минут до тех пор, пока картофель не станет мягким. В конце мелко нарежьте чеснок и добавьте его в кастрюлю.

Постные щи из свежей капусты готовы к подаче. Приятного аппетита!