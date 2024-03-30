Назван продукт, который может стать достойной заменой подорожавшего какао

Технолог Шунтова рассказала, что подорожавшее какао можно заменить кэробом

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Какао-бобы, из которых изготавливается какао порошок, становятся всё дороже, ведущим к возможному увеличению цен на продукты, содержащие какао. В этой ситуации, кэроб может выступить в качестве замены какао. Об этом продукте рассказала младший научный сотрудник НИИ качества, безопасности и технологий специализированных пищевых продуктов РЭУ им. Г. В. Плеханова Инесса Шунтова.

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Кэроб — натуральный продукт, сделанный из мякоти бобов рожкового дерева, и он имеет несколько преимуществ по сравнению с какао, подчеркнула технолог.

Кэроб имеет целый ряд значительных преимуществ. Одним из них является отсутствие возбуждающих веществ. В отличие от какао, кэроб не содержит кофеина и теобромина, что делает его подходящим выбором для тех, кто предпочитает избегать возбуждающих компонентов.

Во-вторых, кэроб не содержит фенилэтиламина, который может вызывать аллергические реакции у некоторых людей, что делает его более безопасным с точки зрения аллергий, сообщила эксперт.

В-третьих, кэроб содержит белок, витамин В2, калий, пищевые волокна и другие полезные вещества, которые могут быть полезны для организма, пишет Газета.Ru.

"Кэроб — это сладкий порошок кофейного цвета. Он имеет 50-60 % от сладости сахара, что позволяет использовать меньше сахара в конечном продукте. Кэроб содержит в своем составе от 15 % до 40 % сахарозы, благодаря чему может использоваться для частичной замены сахара в продуктах", — рассказала Шунтова.

И, наконец, в-пятых, кэроб стоит недорого. В России цена кэроба составляет примерно 200 рублей за 200 грамм, что делает его более доступным по сравнению с какао в условиях роста цен на какао-бобы.

Кэроб — это хорошая альтернатива какао, обладающая рядом преимуществ, которые делают его привлекательным выбором для приготовления напитков и продуктов, содержащих какао. С учетом увеличения цен на какао, использование кэроба может быть разумным решением для тех, кто хочет сэкономить без ущерба для качества и вкуса продуктов.