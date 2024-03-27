Доктор экономических наук Иван Родионов назвал резкий скачок стоимости плодов шоколадного дерева неурожаем в Африке и изменениями в законах Евросоюза

Экономист Иван Родионов объяснил биржевой взлёт цен на какао-бобы неурожаем

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Доктор экономических наук, профессор Иван Родионов пояснил Pravda. Ru, как повышение стоимости какао-бобов отразится на цене шоколада.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Новый исторический максимум, взрывной рост цен — так эксперты говорят о скачке стоимости сырья для производства шоколада. Если в феврале какао-бобы стоили около пяти тысяч долларов за тонну, то в марте — в два раза дороже.

"Как обычно, это объясняется неурожаем какао. Таково стандартное объяснение. Вот сколько я себя помню, каждый год неурожай какао. А на самом деле ситуация в том, что потребление не сильно растёт, или иногда в отдельных странах снижается, потому что люди переходят на другие снеки. Чтобы сохранить доходы, цена увеличивается, имея в виду, что, если человек любит шоколад, он его будет есть, вне зависимости от цены", — считает эксперт.

Прогнозы по удорожанию любимого во всём мире лакомства специалисты делали ещё в начале 2024 года. Мартовский скачок стоимости какао-бобов только подкрепляет выводы экспертов, говорит экономист.

"Он подорожает, безусловно. Это отслеживание рынка крупными производителями и уверенность в том, что спрос при повышении цены сохранится, и в результате доход будет выше. Бывали и 100% в месяц скачки цены. Это такой пробный шар. Потом, возможно, скорректируется, снизится, и опять будут трезвонить комментаторы, что шоколад подешевел. В мире продовольственный рынок России считается как богатый, не из-за того, что россияне богатые, а из-за того, что существенная часть российских доходов тратится на продукты питания. По данной причине этот рынок выдерживает премиальные цены", — уверен специалист.

В качестве ещё одной версии резкого удорожания шоколадного сырья называется закон Евросоюза о сохранении лесов. Он обязывает поставщиков предоставлять доказательства, что ввозимые какао-бобы не связаны с вырубкой деревьев.