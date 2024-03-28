Картофельные котлеты: делаем их небанальными и вкусными, добавив рыбные консервы и кукурузу

Рыбные котлеты с картофелем и кукурузой — это оригинальное блюдо, которое сочетает нежное картофельное пюре, консервированную рыбу и сочную кукурузу. Картофель и рыба отлично гармонируют друг с другом, а кукуруза придаёт этим котлетам интересную текстуру и сочность. Быстро обжариваясь на сковороде, они приобретают аппетитную румяную корочку.
Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Goyal Jaipur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Итак, для приготовления котлет от RussianFood.com вам понадобятся следующие продукты (на 5 порций):
— 750 г картофеля,
— 240 г рыбных консервов (например, сардины в масле),
— 170 г консервированной кукурузы,
— 1 яйцо,
— 50 г муки,
— 40 г растительного масла,
— соль и перец по вкусу.
Давайте приступим к приготовлению:
В кастрюле доведите воду до кипения и добавьте половину чайной ложки соли. Очистите картофель и нарежьте его средними кусочками, затем положите их в кипящую воду. Варите картофель на среднем огне до готовности, примерно 15-20 минут. Готовый картофель должен легко прокалываться вилкой.
Слейте отвар с картошки и разомните ее толкушкой до состояния пюре.
Разомните вилкой рыбу и добавьте ее к картофельному пюре. Хорошо перемешайте.
Добавьте консервированную кукурузу в массу и влейте яйцо. Посолите и поперчите по вкусу. Еще раз тщательно перемешайте и остудите до комнатной температуры.
С помощью столовой ложки формируйте картофельное тесто в муке, обсыпая котлеты со всех сторон, чтобы они приобрели форму шариков.
Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте котлеты на умеренном огне по 3-4 минуты с каждой стороны, чтобы они стали золотистыми и образовалась аппетитная корочка.
Выложите обжаренные котлеты на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
Подавайте картофельные котлеты с рыбными консервами и кукурузой со сметаной, майонезом, чесночным соусом или кетчупом.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Котлеты из рыбных консервов, с картошкой. Сытные, как мясные.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ