Картофельные котлеты: делаем их небанальными и вкусными, добавив рыбные консервы и кукурузу

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Картофельные котлеты с рыбными консервами и кукурузой: необычное, но очень вкусное сочетание

2:03
Еда

Рыбные котлеты с картофелем и кукурузой — это оригинальное блюдо, которое сочетает нежное картофельное пюре, консервированную рыбу и сочную кукурузу. Картофель и рыба отлично гармонируют друг с другом, а кукуруза придаёт этим котлетам интересную текстуру и сочность. Быстро обжариваясь на сковороде, они приобретают аппетитную румяную корочку.

Картофельные котлеты с рыбными консервами и кукурузой: необычное, но очень вкусное сочетание
Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Goyal Jaipur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Итак, для приготовления котлет от RussianFood.com вам понадобятся следующие продукты (на 5 порций):

— 750 г картофеля,

— 240 г рыбных консервов (например, сардины в масле),

— 170 г консервированной кукурузы,

— 1 яйцо,

— 50 г муки,

— 40 г растительного масла,

— соль и перец по вкусу.

Давайте приступим к приготовлению:

  1. В кастрюле доведите воду до кипения и добавьте половину чайной ложки соли. Очистите картофель и нарежьте его средними кусочками, затем положите их в кипящую воду. Варите картофель на среднем огне до готовности, примерно 15-20 минут. Готовый картофель должен легко прокалываться вилкой.
  2. Слейте отвар с картошки и разомните ее толкушкой до состояния пюре.
  3. Разомните вилкой рыбу и добавьте ее к картофельному пюре. Хорошо перемешайте.
  4. Добавьте консервированную кукурузу в массу и влейте яйцо. Посолите и поперчите по вкусу. Еще раз тщательно перемешайте и остудите до комнатной температуры.
  5. С помощью столовой ложки формируйте картофельное тесто в муке, обсыпая котлеты со всех сторон, чтобы они приобрели форму шариков.
  6. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте котлеты на умеренном огне по 3-4 минуты с каждой стороны, чтобы они стали золотистыми и образовалась аппетитная корочка.
  7. Выложите обжаренные котлеты на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
  8. Подавайте картофельные котлеты с рыбными консервами и кукурузой со сметаной, майонезом, чесночным соусом или кетчупом.
Котлеты из рыбных консервов, с картошкой. Сытные, как мясные.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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