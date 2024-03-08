Как сделать необычное пюре с сыром: ощутите нежный молочный вкус любимого гарнира

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Картофельное пюре с тремя видами сыра: по-настоящему праздничный гарнир

1:32
Еда

Рецепт картофельного пюре с тремя видами сыра придаст вашему гарниру нежный молочный вкус, а также интересные нотки расплавленного чеддера и пармезана.

Картофельное пюре с тремя видами сыра: по-настоящему праздничный гарнир
Фото: commons.wikimedia.org by Slastic is licensed under public domain

Это блюдо от сайта "Лайфхакер.ру" рассчитано для 6 порций.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 1,5 кг картошки,

— соль по вкусу,

— 60 г сливочного масла,

— 50 мл молока,

— 80-100 г чеддера, натёртого на мелкой тёрке,

— 30-50 г пармезана, также натёртого на мелкой тёрке,

— 2-3 столовые ложки сливочного крем-сыра,

— Перец чёрный молотый по вкусу.

Теперь перейдем к приготовлению:

  1. Варите картошку в подсоленной воде до готовности, примерно 20-25 минут. После этого слейте воду.
  2. Разомните картошку толкушкой, чтобы получилось пюре.
  3. Добавьте сливочное масло и половину тёплого молока. Хорошо перемешайте, а затем добавьте оставшееся молоко. Регулируйте количество молока по своему вкусу и желаемой консистенции пюре.
  4. Добавьте натертые чеддер, пармезан и сливочный крем-сыр к пюре. Посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
  5. Картофельное пюре с тремя видами сыра готово!

Сразу же подавайте его к столу и наслаждайтесь его нежным и ароматным вкусом. Вы также можете экспериментировать с другими комбинациями сыров, чтобы каждый раз получать новые нюансы во вкусе вашего пюре.

Картофельное пюре с сыром. Вы будете удивлены! Ташмиджаби
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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