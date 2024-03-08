Как сделать необычное пюре с сыром: ощутите нежный молочный вкус любимого гарнира

Рецепт картофельного пюре с тремя видами сыра придаст вашему гарниру нежный молочный вкус, а также интересные нотки расплавленного чеддера и пармезана.
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Это блюдо от сайта "Лайфхакер.ру" рассчитано для 6 порций.
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 1,5 кг картошки,
— соль по вкусу,
— 60 г сливочного масла,
— 50 мл молока,
— 80-100 г чеддера, натёртого на мелкой тёрке,
— 30-50 г пармезана, также натёртого на мелкой тёрке,
— 2-3 столовые ложки сливочного крем-сыра,
— Перец чёрный молотый по вкусу.
Теперь перейдем к приготовлению:
Варите картошку в подсоленной воде до готовности, примерно 20-25 минут. После этого слейте воду.
Разомните картошку толкушкой, чтобы получилось пюре.
Добавьте сливочное масло и половину тёплого молока. Хорошо перемешайте, а затем добавьте оставшееся молоко. Регулируйте количество молока по своему вкусу и желаемой консистенции пюре.
Добавьте натертые чеддер, пармезан и сливочный крем-сыр к пюре. Посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
Картофельное пюре с тремя видами сыра готово!
Сразу же подавайте его к столу и наслаждайтесь его нежным и ароматным вкусом. Вы также можете экспериментировать с другими комбинациями сыров, чтобы каждый раз получать новые нюансы во вкусе вашего пюре.
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