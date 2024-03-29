Свекольный хумус с песто из базилика: вкусная и полезная намазка для тех, кто на детоксе

Свекольный хумус готовится из запеченной в духовке свеклы, нута, тахини, оливкового масла, лимонного сока и чеснока. Это очень полезная закуска, в этом рецепте в довесок идет домашний песто из базилика и петрушки. Свекольный хумус можно подавать с любыми овощами.
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Стоит отметить, что свекла полезна для сердца, борется с воспалениями и является отличным детокс-средством. Нут полезен для здоровья кишечника и богат клетчаткой, которая помогает питать "хорошие" бактерии в кишечнике.
Ингредиенты:
2 средние свеклы,
2 банки консервированного нута,
⅓ стакана жидкости из нута,
1/2 стакана тахини,
1/4 стакана оливкового масла,
2 выжатых лимона,
1 зубчик чеснока,
1/2 чайной ложки соли,
песто с базиликом,
петрушка,
оливковое масло.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Свеклу вымойте, слегка смажьте оливковым маслом (или маслом авокадо), запекайте в духовке 50-60 минут. Достаньте свеклу из духовки и отрежьте хвостик и стебель.
Измельчите в блендере нут, жидкость из нута, тахини, лимонный сок, оливковое масло, чеснок, соль и свеклу до получения однородной кремовой массы. Переложите свекольный хумус в сервировочную миску и украсьте соусом песто из базилика, петрушкой и небольшим количеством оливкового масла.
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