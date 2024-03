Свекольный хумус с песто из базилика: вкусная и полезная намазка для тех, кто на детоксе

Свекольный хумус готовится из запеченной в духовке свеклы, нута, тахини, оливкового масла, лимонного сока и чеснока. Это очень полезная закуска, в этом рецепте в довесок идет домашний песто из базилика и петрушки. Свекольный хумус можно подавать с любыми овощами.

Фото: commons.wikimedia.org by Mary Mark Ockerbloom is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.