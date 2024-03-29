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Свекольный хумус с песто из базилика: вкусная и полезная намазка для тех, кто на детоксе

Хумус из свеклы и нута: диетическая детокс-паста

1:28
Еда

Свекольный хумус готовится из запеченной в духовке свеклы, нута, тахини, оливкового масла, лимонного сока и чеснока. Это очень полезная закуска, в этом рецепте в довесок идет домашний песто из базилика и петрушки. Свекольный хумус можно подавать с любыми овощами.

Хумус из свеклы и нута: диетическая детокс-паста
Фото: commons.wikimedia.org by Mary Mark Ockerbloom is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Стоит отметить, что свекла полезна для сердца, борется с воспалениями и является отличным детокс-средством. Нут полезен для здоровья кишечника и богат клетчаткой, которая помогает питать "хорошие" бактерии в кишечнике.

Ингредиенты:

  • 2 средние свеклы,
  • 2 банки консервированного нута,
  • ⅓ стакана жидкости из нута,
  • 1/2 стакана тахини,
  • 1/4 стакана оливкового масла,
  • 2 выжатых лимона,
  • 1 зубчик чеснока,
  • 1/2 чайной ложки соли,
  • песто с базиликом,
  • петрушка,
  • оливковое масло.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Свеклу вымойте, слегка смажьте оливковым маслом (или маслом авокадо), запекайте в духовке 50-60 минут. Достаньте свеклу из духовки и отрежьте хвостик и стебель.
  3. Измельчите в блендере нут, жидкость из нута, тахини, лимонный сок, оливковое масло, чеснок, соль и свеклу до получения однородной кремовой массы. Переложите свекольный хумус в сервировочную миску и украсьте соусом песто из базилика, петрушкой и небольшим количеством оливкового масла.
Как приготовить соус песто
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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