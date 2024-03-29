Свекольный хумус с песто из базилика: вкусная и полезная намазка для тех, кто на детоксе

Хумус из свеклы и нута: диетическая детокс-паста

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Свекольный хумус готовится из запеченной в духовке свеклы, нута, тахини, оливкового масла, лимонного сока и чеснока. Это очень полезная закуска, в этом рецепте в довесок идет домашний песто из базилика и петрушки. Свекольный хумус можно подавать с любыми овощами.

Фото: commons.wikimedia.org by Mary Mark Ockerbloom is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Стоит отметить, что свекла полезна для сердца, борется с воспалениями и является отличным детокс-средством. Нут полезен для здоровья кишечника и богат клетчаткой, которая помогает питать "хорошие" бактерии в кишечнике.

Ингредиенты:

2 средние свеклы,

2 банки консервированного нута,

⅓ стакана жидкости из нута,

1/2 стакана тахини,

1/4 стакана оливкового масла,

2 выжатых лимона,

1 зубчик чеснока,

1/2 чайной ложки соли,

песто с базиликом,

петрушка,

оливковое масло.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Свеклу вымойте, слегка смажьте оливковым маслом (или маслом авокадо), запекайте в духовке 50-60 минут. Достаньте свеклу из духовки и отрежьте хвостик и стебель. Измельчите в блендере нут, жидкость из нута, тахини, лимонный сок, оливковое масло, чеснок, соль и свеклу до получения однородной кремовой массы. Переложите свекольный хумус в сервировочную миску и украсьте соусом песто из базилика, петрушкой и небольшим количеством оливкового масла.