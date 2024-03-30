Лёгкий и освежающий огуречно-дынный гаспачо с имбирными креветками: идеальное блюдо для жарких денёчков

Гаспачо с имбирными креветками: рецепт знаменитого холодного супа

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Гаспачо — символ андалусской кухни. Этот суп из огурца и дыни с креветками — легкий и освежающий, идеально подойдет для жаркого лета.

Фото: commons.wikimedia.org by Elke Wetzig is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

Для приготовления креветок:

12 крупных креветок, очищенных,

1/4 стакана оливкового масла,

1 столовая ложка лимонного сока,

1 столовая ложка белого винного уксуса,

1 столовая ложка свежего имбиря, мелко нарезанного,

1 чайная ложка меда.

Для супа:

2,5 больших огурца, очищенных и нарезанных кубиками (плюс 1/2 большого огурца, очищенного, нарезанного ломтиками для украшения),

1,5 стакана дыни, нарезанной кубиками,

3 лука-шалота,

12 листьев свежей мяты,

12 свежих листьев базилика,

1 кусочек свежего имбиря, очищенного и нарезанного,

1 зубчик чеснока, нарезанный,

3 столовые ложки оливкового масла,

1 столовая ложка лимонного сока,

1/4 авокадо, очищенного,

1 чайная ложка морской соли,

1/4 чайной ложки черного перца,

1 столовая ложка мелко нарезанного чеснока (для украшения).

Приготовление:

В стеклянной миске приготовьте имбирный маринад для креветок, смешав масло, лимонный сок, уксус, имбирь и мед. Отложите в сторону. Доведите воду до кипения в средней кастрюле, затем уменьшите огонь. Добавьте креветки и готовьте 2-3 минуты или до готовности. Откиньте креветки на дуршлаг. Добавьте креветки в маринад и накройте крышкой, маринуйте в холодильнике 3-4 часа. Поместите все ингредиенты для гаспачо в блендер и взбивайте в течение 1 минуты. Как только креветки замаринуются, достаньте их и нарежьте небольшими кусочками. Смешайте креветки в миске с половиной нарезанного кубиками огурца и перемешайте. При подаче разложите гаспачо по тарелкам. Добавьте в каждую миску по несколько ложек креветок и огурца. Украсьте луком.