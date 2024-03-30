Лёгкий и освежающий огуречно-дынный гаспачо с имбирными креветками: идеальное блюдо для жарких денёчков

2,5 больших огурца, очищенных и нарезанных кубиками (плюс 1/2 большого огурца, очищенного, нарезанного ломтиками для украшения),
1,5 стакана дыни, нарезанной кубиками,
3 лука-шалота,
12 листьев свежей мяты,
12 свежих листьев базилика,
1 кусочек свежего имбиря, очищенного и нарезанного,
1 зубчик чеснока, нарезанный,
3 столовые ложки оливкового масла,
1 столовая ложка лимонного сока,
1/4 авокадо, очищенного,
1 чайная ложка морской соли,
1/4 чайной ложки черного перца,
1 столовая ложка мелко нарезанного чеснока (для украшения).
Приготовление:
В стеклянной миске приготовьте имбирный маринад для креветок, смешав масло, лимонный сок, уксус, имбирь и мед. Отложите в сторону.
Доведите воду до кипения в средней кастрюле, затем уменьшите огонь. Добавьте креветки и готовьте 2-3 минуты или до готовности. Откиньте креветки на дуршлаг.
Добавьте креветки в маринад и накройте крышкой, маринуйте в холодильнике 3-4 часа.
Поместите все ингредиенты для гаспачо в блендер и взбивайте в течение 1 минуты.
Как только креветки замаринуются, достаньте их и нарежьте небольшими кусочками. Смешайте креветки в миске с половиной нарезанного кубиками огурца и перемешайте. При подаче разложите гаспачо по тарелкам. Добавьте в каждую миску по несколько ложек креветок и огурца. Украсьте луком.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
ГАСПАЧО - идеальное блюдо в жару. Вкуснейший холодный суп из Андалусии
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ