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Лёгкий и освежающий огуречно-дынный гаспачо с имбирными креветками: идеальное блюдо для жарких денёчков

Гаспачо с имбирными креветками: рецепт знаменитого холодного супа

2:03
Еда

Гаспачо — символ андалусской кухни. Этот суп из огурца и дыни с креветками — легкий и освежающий, идеально подойдет для жаркого лета.

Гаспачо с имбирными креветками: рецепт знаменитого холодного супа
Фото: commons.wikimedia.org by Elke Wetzig is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

Для приготовления креветок:

  • 12 крупных креветок, очищенных,
  • 1/4 стакана оливкового масла,
  • 1 столовая ложка лимонного сока,
  • 1 столовая ложка белого винного уксуса,
  • 1 столовая ложка свежего имбиря, мелко нарезанного,
  • 1 чайная ложка меда.

Для супа:

  • 2,5 больших огурца, очищенных и нарезанных кубиками (плюс 1/2 большого огурца, очищенного, нарезанного ломтиками для украшения),
  • 1,5 стакана дыни, нарезанной кубиками,
  • 3 лука-шалота,
  • 12 листьев свежей мяты,
  • 12 свежих листьев базилика,
  • 1 кусочек свежего имбиря, очищенного и нарезанного,
  • 1 зубчик чеснока, нарезанный,
  • 3 столовые ложки оливкового масла,
  • 1 столовая ложка лимонного сока,
  • 1/4 авокадо, очищенного,
  • 1 чайная ложка морской соли,
  • 1/4 чайной ложки черного перца,
  • 1 столовая ложка мелко нарезанного чеснока (для украшения).

Приготовление:

  1. В стеклянной миске приготовьте имбирный маринад для креветок, смешав масло, лимонный сок, уксус, имбирь и мед. Отложите в сторону.
  2. Доведите воду до кипения в средней кастрюле, затем уменьшите огонь. Добавьте креветки и готовьте 2-3 минуты или до готовности. Откиньте креветки на дуршлаг.
  3. Добавьте креветки в маринад и накройте крышкой, маринуйте в холодильнике 3-4 часа.
  4. Поместите все ингредиенты для гаспачо в блендер и взбивайте в течение 1 минуты.
  5. Как только креветки замаринуются, достаньте их и нарежьте небольшими кусочками. Смешайте креветки в миске с половиной нарезанного кубиками огурца и перемешайте. При подаче разложите гаспачо по тарелкам. Добавьте в каждую миску по несколько ложек креветок и огурца. Украсьте луком.
ГАСПАЧО - идеальное блюдо в жару. Вкуснейший холодный суп из Андалусии
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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