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Вкуснейшая курица по-сычуаньски в мультиварке с зелёным луком и салатом пак-чой: удивите своих гостей этим блюдом

Курица по-сычуаньски в мультиварке: пошаговый рецепт

1:59
Еда

В состав этого блюда входят специи, сочная курица, приготовленная на медленном огне, и питательная китайская капуста.

Курица по-сычуаньски в мультиварке: пошаговый рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by @joefoodie is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 кг куриных бёдрышек с кожей и костями
  • 1,5 стакана воды
  • 1/3 стакана соевого соуса
  • 1/3 стакана рисового вина (можно также заменить сухим хересом)
  • 3 сушёных красных перца чили
  • 2 чайные ложки семян тмина
  • 1 чайная ложка тёртого свежего имбиря
  • 1 чайная ложка тёртого чеснока
  • 1 чайная ложка сычуаньского перца
  • 1 чайная ложка сахара
  • 4 лука-шалота, нарезанные кусочками
  • 2 палочки корицы
  • 2 звездочки аниса
  • Молотый красный перец по вкусу
  • Салат пак-чой
  • 1 столовая ложка кунжутного масла
  • 2 чайные ложки поджаренных семян кунжута
  • 1/4 чайной ложки соли

Приготовление

  1. Смешайте курицу, соевый соус, вино, чили, чеснок, имбирь, семена тмина и сахар в чаше мультиварки объёмом 4-7 литров.
  2. Завяжите бадьян, палочки корицы и одну чайную ложку сычуаньского перца горошком в марлю и добавьте в мультиварку. Добавьте воды и накройте крышкой, затем готовьте на низкой мощности в течение 8 часов или на высокой мощности в течение 4 часов.
  3. Возьмите большую кастрюлю и поместите в неё корзину для пароварки. Положите туда листья салата, готовьте на пару примерно 8-10 минут.
  4. Посыпьте семенами кунжута, полейте кунжутным маслом и солью.
  5. Достаньте и выбросьте пакетик со специями из кастрюли с курицей.
  6. Шумовкой достаньте курицу, выбросьте кожу и кости.
  7. Добавьте оставшуюся половину чайной ложки сычуаньского перца и дайте бульону постоять 5 минут. Разложите курицу с бульоном по тарелкам. Посыпьте зелёным луком и измельчённым красным перцем, затем подавайте с листьями салата.
Как приготовить курицу по-сычуаньски
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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