Вкуснейшая курица по-сычуаньски в мультиварке с зелёным луком и салатом пак-чой: удивите своих гостей этим блюдом

Курица по-сычуаньски в мультиварке: пошаговый рецепт

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

В состав этого блюда входят специи, сочная курица, приготовленная на медленном огне, и питательная китайская капуста.

Фото: commons.wikimedia.org by @joefoodie is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

1 кг куриных бёдрышек с кожей и костями

1,5 стакана воды

1/3 стакана соевого соуса

1/3 стакана рисового вина (можно также заменить сухим хересом)

3 сушёных красных перца чили

2 чайные ложки семян тмина

1 чайная ложка тёртого свежего имбиря

1 чайная ложка тёртого чеснока

1 чайная ложка сычуаньского перца

1 чайная ложка сахара

4 лука-шалота, нарезанные кусочками

2 палочки корицы

2 звездочки аниса

Молотый красный перец по вкусу

Салат пак-чой

1 столовая ложка кунжутного масла

2 чайные ложки поджаренных семян кунжута

1/4 чайной ложки соли

Приготовление

Смешайте курицу, соевый соус, вино, чили, чеснок, имбирь, семена тмина и сахар в чаше мультиварки объёмом 4-7 литров. Завяжите бадьян, палочки корицы и одну чайную ложку сычуаньского перца горошком в марлю и добавьте в мультиварку. Добавьте воды и накройте крышкой, затем готовьте на низкой мощности в течение 8 часов или на высокой мощности в течение 4 часов. Возьмите большую кастрюлю и поместите в неё корзину для пароварки. Положите туда листья салата, готовьте на пару примерно 8-10 минут. Посыпьте семенами кунжута, полейте кунжутным маслом и солью. Достаньте и выбросьте пакетик со специями из кастрюли с курицей. Шумовкой достаньте курицу, выбросьте кожу и кости. Добавьте оставшуюся половину чайной ложки сычуаньского перца и дайте бульону постоять 5 минут. Разложите курицу с бульоном по тарелкам. Посыпьте зелёным луком и измельчённым красным перцем, затем подавайте с листьями салата.