Вкуснейшая курица по-сычуаньски в мультиварке с зелёным луком и салатом пак-чой: удивите своих гостей этим блюдом

В состав этого блюда входят специи, сочная курица, приготовленная на медленном огне, и питательная китайская капуста.
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Ингредиенты
1 кг куриных бёдрышек с кожей и костями
1,5 стакана воды
1/3 стакана соевого соуса
1/3 стакана рисового вина (можно также заменить сухим хересом)
3 сушёных красных перца чили
2 чайные ложки семян тмина
1 чайная ложка тёртого свежего имбиря
1 чайная ложка тёртого чеснока
1 чайная ложка сычуаньского перца
1 чайная ложка сахара
4 лука-шалота, нарезанные кусочками
2 палочки корицы
2 звездочки аниса
Молотый красный перец по вкусу
Салат пак-чой
1 столовая ложка кунжутного масла
2 чайные ложки поджаренных семян кунжута
1/4 чайной ложки соли
Приготовление
Смешайте курицу, соевый соус, вино, чили, чеснок, имбирь, семена тмина и сахар в чаше мультиварки объёмом 4-7 литров.
Завяжите бадьян, палочки корицы и одну чайную ложку сычуаньского перца горошком в марлю и добавьте в мультиварку. Добавьте воды и накройте крышкой, затем готовьте на низкой мощности в течение 8 часов или на высокой мощности в течение 4 часов.
Возьмите большую кастрюлю и поместите в неё корзину для пароварки. Положите туда листья салата, готовьте на пару примерно 8-10 минут.
Посыпьте семенами кунжута, полейте кунжутным маслом и солью.
Достаньте и выбросьте пакетик со специями из кастрюли с курицей.
Шумовкой достаньте курицу, выбросьте кожу и кости.
Добавьте оставшуюся половину чайной ложки сычуаньского перца и дайте бульону постоять 5 минут. Разложите курицу с бульоном по тарелкам. Посыпьте зелёным луком и измельчённым красным перцем, затем подавайте с листьями салата.
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