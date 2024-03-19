Семь секретов приготовления идеального стейка от шеф-повара Василия Емельяненко

Приготовление идеального стейка требует некоторых навыков и соблюдения определённых правил. Вот семь советов от шеф-повара Василия Емельяненко, которого цитирует chefmarket.ru.
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Важно начать с качественного мяса. Стоит выбирать продукцию только проверенных производителей с гарантией высокого качества. Кроме того, мясо заранее маринуется, чтобы придать ему дополнительный вкус.
Толщина стейка также имеет значение. Рекомендуется выбирать стейки не менее 2,5 см толщиной (для филе миньон — не менее 5 см). Толстый стейк обеспечивает равномерную прожарку и сохранение соков.
Дайте мясу полежать перед жаркой, оставив его при комнатной температуре на 30 минут (возможно и до 2-х часов). Это позволит равномерно прожарить стейк.
Обсушите мясо полотенцем, чтобы удалить излишнюю влагу. Здесь важно помнить, что мясо не нужно мыть перед жаркой.
Чтобы достичь идеального результата, важно не перегружать сковороду. Жарьте не более двух стейков одновременно. Это позволит сохранить высокую температуру и получить золотистую корочку, которая поможет удержать соки внутри стейка.
Для переворачивания стейка используйте специальные щипцы, а не вилку. Прокалывание вилкой может привести к потере ценных соков.
После приготовления дайте стейку "отдохнуть" в течение 1-3 минут, затем можно резать и подавать на стол.
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