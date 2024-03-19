Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
История самой престижной премии в сфере кино
Эксперты ответили, стоит ли брать в путешествие питомцев
Надежда Бабкина показала подросшего внука Георгия: "Характер у него железный"
Гиалуроновая кислота: пять интересных вопросов о самом известном компоненте
В ЦЕРН подтвердили: 500 российских учёных работают на БАК до 30 ноября
Зарплата командира АПЛ ВМФ России достигает 400 тысяч рублей
Ракета SpaceX нарисовала в небе светящуюся спираль, похожую на галактику
Что сажать рядом с малиной, чтобы эти растения защищали от вредителей
Дизайнер назвала цвет, меньше всего подходящий для спальни
Семь секретов приготовления идеального стейка от шеф-повара Василия Емельяненко

Как пожарить идеальный стейк: семь советов от шеф-повара

1:30
Еда

Приготовление идеального стейка требует некоторых навыков и соблюдения определённых правил. Вот семь советов от шеф-повара Василия Емельяненко, которого цитирует chefmarket.ru.

Как пожарить идеальный стейк: семь советов от шеф-повара
Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Panev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
  1. Важно начать с качественного мяса. Стоит выбирать продукцию только проверенных производителей с гарантией высокого качества. Кроме того, мясо заранее маринуется, чтобы придать ему дополнительный вкус.
  2. Толщина стейка также имеет значение. Рекомендуется выбирать стейки не менее 2,5 см толщиной (для филе миньон — не менее 5 см). Толстый стейк обеспечивает равномерную прожарку и сохранение соков.
  3. Дайте мясу полежать перед жаркой, оставив его при комнатной температуре на 30 минут (возможно и до 2-х часов). Это позволит равномерно прожарить стейк.
  4. Обсушите мясо полотенцем, чтобы удалить излишнюю влагу. Здесь важно помнить, что мясо не нужно мыть перед жаркой.
  5. Чтобы достичь идеального результата, важно не перегружать сковороду. Жарьте не более двух стейков одновременно. Это позволит сохранить высокую температуру и получить золотистую корочку, которая поможет удержать соки внутри стейка.
  6. Для переворачивания стейка используйте специальные щипцы, а не вилку. Прокалывание вилкой может привести к потере ценных соков.
  7. После приготовления дайте стейку "отдохнуть" в течение 1-3 минут, затем можно резать и подавать на стол.
Стейк как в ресторане. Шеф делится секретами. Ошибки приготовления
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Три пары "звезд" кино сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни

Порой актеры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман

Три пары "звезд" кино сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни
Евгений Петросян: секрет мужской силы в старости и веселые комментарии о позднем отцовстве
Петросян рассказал, как сохраняет свою мужскую силу в 78 лет
Мировые лидеры, поздравившие Путина, признали его легитимность и новой РФ
Откровения тревел-блогерши: впечатления о жизни в Германии и встрече с немецким хозяином
Высокую явку на выборы президента нам "обеспечил" недружественный Запад Дмитрий Плотников Поздравления Путину от мировых лидеров означают признание РФ в новых границах Любовь Степушова
Прихожая должна быть оформлена только в этих цветах, и никак иначе, призвала дизайнер
Тёртый пирог с вареньем: ваши домашние будут в восторге от чаепития с этой выпечкой
Вот что нужно посадить под яблоней: эффективно используйте пространство
Вот что нужно посадить под яблоней: эффективно используйте пространство
Последние материалы
Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 1. Вторник
Эксперты назвали причины непопулярности краткосрочных полисов ОСАГО
Психолог Наумова рекомендует больше уделять времени себе, чтобы избежать инсульта
Болгария станет выдавать шенгенские визы россиянам, являясь участником "частичного Шенгена"
Педагога УрФУ, задержанную на выборах с "зелёнкой", обманули лжесотрудники ФСБ
Как пожарить идеальный стейк: семь советов от шеф-повара
Ветеринары назвали пиво лучшим напитком для собак
Рассказываем о самоплодных сортах груш
Борьба с морщинами и не только: преимущества розового масла и воды для кожи
Турист из Индии погиб в священном месте в Гималаях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников