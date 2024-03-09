Как приготовить стейк дома не хуже, чем в ресторане

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Как приготовить вкусный стейк дома: пять действенных советов

1:38
Еда

Для приготовления стейка дома нужно учесть несколько важных моментов, чтобы получить наилучший результат. Вот несколько полезных советов от Food.ru:

Как приготовить вкусный стейк дома: пять действенных советов
Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Panev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
  1. Дайте мясу время достичь комнатной температуры. Перед приготовлением стейка, выньте его из холодильника и оставьте на столе примерно на полчаса. Это позволит мясу равномерно прогреться перед жаркой.
  2. Перед началом приготовления, промокните стейк бумажными полотенцами. Убедитесь, что поверхность мяса сухая. Это поможет достичь лучшей золотистой корочки и избежать образования пары во время жарки.
  3. Если у вас есть термометр, использование его поможет добиться нужной степени прожарки стейка. Приблизительные температуры внутренней температуры для разных степеней прожарки: rare (средняя прожарка) — 45-56 градусов; medium rare (средне-прожаренный) — 55-63 градусов; medium (средняя прожарка) — 63-68 градусов; medium well (слегка прожаренный) — 68-70 градусов; well done (хорошо прожаренный) — 70-77 градусов.
  4. Снимите стейк с огня, когда он приближается к желаемой температуре, так как мясо будет продолжать готовиться и после удаления с плиты.
  5. Если вы хотите подсолить стейк, рекомендуется сделать это непосредственно перед приготовлением или сразу после готовки. Это поможет сохранить сочность и текстуру мяса.

Используя эти советы, вы сможете приготовить стейк дома, достигнув желаемой степени прожарки и наслаждаясь вкусом и сочностью блюда. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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