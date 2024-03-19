Постный супчик с картошкой и плавленым сыром: нежный, густой и сытный

Суп с картошкой и плавленым сыром — это отличный выбор для любителей сырных блюд. В этом рецепте от Food.ru мы добавляем картофель, чтобы придать супу насыщенности и аппетитного вкуса.
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Используйте плавленый сыр, чтобы он хорошо расплавился и придал блюду сырный аромат. Однако вы также можете использовать обычный сыр с небольшим содержанием жира. Если вы предпочитаете однородную текстуру супа, можно использовать блендер, чтобы размолоть овощи и сыр.
Ингредиенты:
3 картофелины,
1,5 ст. л. плавленого сыра,
1 луковица,
1 морковка,
60 г вермишели,
45 г сливочного масла,
пучок укропа,
соль и чёрный молотый перец — по вкусу,
сухарики — для подачи (по желанию).
Приступим к приготовлению:
Нарежьте картофель мелкими кубиками. Измельчите лук и натрите морковь на тёрке.
Поставьте кастрюлю на средний огонь и добавьте картофель. Залейте его водой, чтобы она покрыла картофель на 2 сантиметра. Доведите до кипения и варите картофель около 10 минут либо до его мягкости.
Добавьте плавленый сыр в кастрюлю и продолжайте варить суп, пока сыр полностью не расплавится и не смешается с картофелем.
В отдельной сковороде растопите сливочное масло и добавьте нарезанный лук и тертую морковь. Обжарьте овощи на среднем огне до мягкости и золотистого цвета.
Когда картофель будет готов, добавьте обжаренные лук и морковь в кастрюлю с супом. Перемешайте все ингредиенты и варите еще 5-7 минут, чтобы овощи хорошо пропитались ароматом и вкусом супа.
Если вы хотите сделать суп однородным, используйте блендер и взбейте суп до получения гладкой консистенции.
Перед подачей посыпьте сухариками или свежей зеленью.
Теперь вы можете наслаждаться вкусным и сытным супом с картофелем и плавленым сыром. Он идеально подходит для семейного обеда или ужина в холодное время года. Приготовьте суп по этому рецепту и порадуйте близких ароматным и вкусным блюдом.
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