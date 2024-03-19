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Постный супчик с картошкой и плавленым сыром: нежный, густой и сытный

Суп с картошкой и плавленый сыром: густой и сытный, и совсем без мяса

2:08
Еда

Суп с картошкой и плавленым сыром — это отличный выбор для любителей сырных блюд. В этом рецепте от Food.ru мы добавляем картофель, чтобы придать супу насыщенности и аппетитного вкуса.

Суп с картошкой и плавленый сыром: густой и сытный, и совсем без мяса
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Используйте плавленый сыр, чтобы он хорошо расплавился и придал блюду сырный аромат. Однако вы также можете использовать обычный сыр с небольшим содержанием жира. Если вы предпочитаете однородную текстуру супа, можно использовать блендер, чтобы размолоть овощи и сыр.

Ингредиенты:

  • 3 картофелины,
  • 1,5 ст. л. плавленого сыра,
  • 1 луковица,
  • 1 морковка,
  • 60 г вермишели,
  • 45 г сливочного масла,
  • пучок укропа,
  • соль и чёрный молотый перец — по вкусу,
  • сухарики — для подачи (по желанию).

Приступим к приготовлению:

  1. Нарежьте картофель мелкими кубиками. Измельчите лук и натрите морковь на тёрке.
  2. Поставьте кастрюлю на средний огонь и добавьте картофель. Залейте его водой, чтобы она покрыла картофель на 2 сантиметра. Доведите до кипения и варите картофель около 10 минут либо до его мягкости.
  3. Добавьте плавленый сыр в кастрюлю и продолжайте варить суп, пока сыр полностью не расплавится и не смешается с картофелем.
  4. В отдельной сковороде растопите сливочное масло и добавьте нарезанный лук и тертую морковь. Обжарьте овощи на среднем огне до мягкости и золотистого цвета.
  5. Когда картофель будет готов, добавьте обжаренные лук и морковь в кастрюлю с супом. Перемешайте все ингредиенты и варите еще 5-7 минут, чтобы овощи хорошо пропитались ароматом и вкусом супа.
  6. Если вы хотите сделать суп однородным, используйте блендер и взбейте суп до получения гладкой консистенции.
  7. Перед подачей посыпьте сухариками или свежей зеленью.

Теперь вы можете наслаждаться вкусным и сытным супом с картофелем и плавленым сыром. Он идеально подходит для семейного обеда или ужина в холодное время года. Приготовьте суп по этому рецепту и порадуйте близких ароматным и вкусным блюдом.

Вкусный СУП С ПЛАВЛЕНЫМ СЫРОМ из простых продуктов за 30 минут. Рецепт от Всегда Вкусно!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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