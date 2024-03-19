Постный супчик с картошкой и плавленым сыром: нежный, густой и сытный

Суп с картошкой и плавленый сыром: густой и сытный, и совсем без мяса

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп с картошкой и плавленым сыром — это отличный выбор для любителей сырных блюд. В этом рецепте от Food.ru мы добавляем картофель, чтобы придать супу насыщенности и аппетитного вкуса.

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Используйте плавленый сыр, чтобы он хорошо расплавился и придал блюду сырный аромат. Однако вы также можете использовать обычный сыр с небольшим содержанием жира. Если вы предпочитаете однородную текстуру супа, можно использовать блендер, чтобы размолоть овощи и сыр.

Ингредиенты:

3 картофелины,

1,5 ст. л. плавленого сыра,

1 луковица,

1 морковка,

60 г вермишели,

45 г сливочного масла,

пучок укропа,

соль и чёрный молотый перец — по вкусу,

сухарики — для подачи (по желанию).

Приступим к приготовлению:

Нарежьте картофель мелкими кубиками. Измельчите лук и натрите морковь на тёрке. Поставьте кастрюлю на средний огонь и добавьте картофель. Залейте его водой, чтобы она покрыла картофель на 2 сантиметра. Доведите до кипения и варите картофель около 10 минут либо до его мягкости. Добавьте плавленый сыр в кастрюлю и продолжайте варить суп, пока сыр полностью не расплавится и не смешается с картофелем. В отдельной сковороде растопите сливочное масло и добавьте нарезанный лук и тертую морковь. Обжарьте овощи на среднем огне до мягкости и золотистого цвета. Когда картофель будет готов, добавьте обжаренные лук и морковь в кастрюлю с супом. Перемешайте все ингредиенты и варите еще 5-7 минут, чтобы овощи хорошо пропитались ароматом и вкусом супа. Если вы хотите сделать суп однородным, используйте блендер и взбейте суп до получения гладкой консистенции. Перед подачей посыпьте сухариками или свежей зеленью.

Теперь вы можете наслаждаться вкусным и сытным супом с картофелем и плавленым сыром. Он идеально подходит для семейного обеда или ужина в холодное время года. Приготовьте суп по этому рецепту и порадуйте близких ароматным и вкусным блюдом.