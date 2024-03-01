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Лёгкий крем-суп из картофеля и моркови: нежный и бархатистый

Суп-крем из моркови и картофеля: нежное овощное удовольствие

1:36
Еда

Рецепт овощного супа-крема из моркови и картофеля от сайта "Лайфхакер.ру" прост и лёгок в приготовлении. Супчик получается нежным, бархатистым по текстуре и слегка сладковатым на вкус из-за моркови.

Суп-крем из моркови и картофеля: нежное овощное удовольствие
Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

— 350-400 г картофеля,

— 500 г моркови,

— 1 репчатый лук,

— 2-3 ст. ложки растительного масла,

— 700-800 мл овощного бульона или воды,

— 2/3 ч. ложки соли,

— перец чёрный молотый по вкусу,

— 0,5 ч. ложки итальянских трав или другой приправы,

— 100-150 мл сливок 20%-ной жирности.

Приготовление:

  1. Нарежьте картофель и морковь средними кусочками, лук — небольшими.
  2. Разогрейте масло в кастрюле на среднем огне. Обжарьте лук до мягкости.
  3. Добавьте картофель с морковью и обжаривайте еще 2-3 минуты.
  4. Залейте овощи горячим бульоном. Посолите, поперчите и добавьте итальянские травы или другую приправу по вкусу.
  5. После закипания варите на умеренном огне примерно 15 минут, пока картофель и морковь не станут мягкими.
  6. Снимите суп с плиты и измельчите овощи погружным блендером. Влейте сливки и взбейте.
  7. Попробуйте и при необходимости добавьте соль и перец.
  8. Верните суп на плиту и подогревайте на умеренном огне еще 2-3 минуты.

Подавайте этот ароматный крем-суп горячим, посыпав сверху зеленью или сливками. Приятного аппетита!

Суп-пюре из картофеля и моркови
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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