Квашеная капуста быстрого приготовления: будете есть эту вкусную хрустящую закуску уже через день

Квашеная капуста быстрого приготовления: будет готова уже через сутки

2:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт быстрого приготовления квашеной капусты будет полезен в тех случаях, когда нет времени ждать несколько дней, как это требуется для классического варианта. Иногда организм просит эту витаминную закуску прямо сейчас!

Фото: Wikipedia by Annakareninerussie is licensed under CC BY-SA 4.0

Если покупка квашеной капусты в магазине не выглядит для вас лучшей идеей, возьмите дело в свои руки. Процесс приготовления капусты по рецепту сайта "Гастроном.ру" очень простой и быстрый. Просто нарежьте капусту, смешайте её с тёртой морковью и заливаете рассолом (называемым также маринадом из-за присутствия уксуса) и оставьте на сутки. По истечении этого времени у вас будет отличная закуска с прекрасной кислинкой и приятной хрустящей текстурой.

Ингредиенты для 3 порций:

— 2 столовые ложки с горкой соли,

— 1 столовая ложка с горкой сахара,

— 1 чайная ложка семян тмина и/или фенхеля,

— 1 литр питьевой воды,

— 1 крупный кочан капусты весом 1,8-2 кг,

— 500 грамм моркови,

— 120 мл яблочного или белого винного уксуса.

Приготовление:

Шаг 1: Приготовьте рассол (маринад) для капусты. В кастрюлю насыпьте соль, сахар и семена тмина (фенхеля). Залейте кипящей водой и перемешайте. Добавьте уксус и оставьте остыть.

Шаг 2: Очистите кочан капусты от верхних листьев. Разрежьте его пополам и удалите кочерыжку. Тонко нарежьте капусту. Очистите, вымойте и натрите морковь на крупной тёрке.

Шаг 3: Переложите капусту и морковь в большую миску. Тщательно перемешайте, слегка перетирая нарезанные овощи, чтобы выделился сок. Равномерно распределите овощи по чистым банкам.

Шаг 4: Залейте капусту с морковью ранее приготовленным рассолом-маринадом. Проткните банки до дна длинными шпажками. Убедитесь, что рассол полностью покрывает капусту (при необходимости утрамбуйте её). Закройте банки крышками и поставьте их в холодильник на сутки.

Полезный совет: Для разнообразия, можно добавить нарезанный сладкий перец соломкой (небольшой стручок) и несколько измельчённых зубчиков чеснока вместе с капустой и морковью. Этот вариант может отличаться от классического рецепта, но результат, безусловно, понравится всем.

Кстати: Квашеная капуста быстрого приготовления прекрасно хранится в холодильнике в течение нескольких недель благодаря уксусу, который действует как консервант, предотвращая порчу.