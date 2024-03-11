Во время засолки капусты выделилось мало сока — что делать?

Если в процессе приготовления квашеной капусты выделилось недостаточно сока, возможно, что причина кроется в выборе неправильного сорта капусты, недостаточном количестве соли или неподходящем гнёте.
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Если в процессе приготовления квашеной капусты выделилось мало сока, сайт "Едим Дома" рекомендует принять следующие меры:
Проверьте выбранный сорт капусты. Ранние сорта капусты могут содержать меньше сахара, что затрудняет процесс брожения. Лучшим выбором для квашения являются поздние сорта капусты, богатые сахаром. Убедитесь, что капуста сладкая и сочная перед началом процесса квашения.
Проверьте количество соли. Важно использовать правильное количество соли при закваске капусты. Обычно рекомендуется использовать примерно 20-25 г соли на 1 кг капусты. Если вы добавили слишком мало соли, это может привести к недостаточному выделению сока. Посмотрите, можно ли добавить немного соли в существующий рассол, чтобы стимулировать процесс брожения.
Проверьте гнёт. Гнет должен быть достаточно тяжелым, чтобы помочь выделить сок из капусты во время брожения. Убедитесь, что гнет достаточно тяжелый и надежно удерживает капусту в рассоле. Избегайте использования металлических грузов, так как они могут испортить вкус капусты.
Попробуйте добавить кислые ягоды или фрукты. Кислые ягоды и фрукты, такие как клюква, брусника или яблоки, могут помочь стимулировать процесс брожения капусты. Они также добавят приятный вкус квашеной капусте. Разместите некоторые из этих фруктов или ягод в капусте во время процесса заквашивания.
Если рассол не выделился полностью или вообще отсутствует после двух дней заквашивания, то капусту уже не удастся спасти. В таком случае, удалите поверхностный слой капусты, а остаток доквашивайте обычным способом. Можно, например, отдельно приготовить рассол (на 1 л кипятка добавить 1 ст. л. сахара и 1 ст. л. соли), которым следует полностью залить капусту, а сверху придавить гнётом.
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