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Во время засолки капусты выделилось мало сока — что делать?

Что делать, если в процессе приготовления квашеной капусты выделилось мало сока?

2:08
Еда

Если в процессе приготовления квашеной капусты выделилось недостаточно сока, возможно, что причина кроется в выборе неправильного сорта капусты, недостаточном количестве соли или неподходящем гнёте.

Что делать, если в процессе приготовления квашеной капусты выделилось мало сока?
Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Если в процессе приготовления квашеной капусты выделилось мало сока, сайт "Едим Дома" рекомендует принять следующие меры:

  1. Проверьте выбранный сорт капусты. Ранние сорта капусты могут содержать меньше сахара, что затрудняет процесс брожения. Лучшим выбором для квашения являются поздние сорта капусты, богатые сахаром. Убедитесь, что капуста сладкая и сочная перед началом процесса квашения.
  2. Проверьте количество соли. Важно использовать правильное количество соли при закваске капусты. Обычно рекомендуется использовать примерно 20-25 г соли на 1 кг капусты. Если вы добавили слишком мало соли, это может привести к недостаточному выделению сока. Посмотрите, можно ли добавить немного соли в существующий рассол, чтобы стимулировать процесс брожения.
  3. Проверьте гнёт. Гнет должен быть достаточно тяжелым, чтобы помочь выделить сок из капусты во время брожения. Убедитесь, что гнет достаточно тяжелый и надежно удерживает капусту в рассоле. Избегайте использования металлических грузов, так как они могут испортить вкус капусты.
  4. Попробуйте добавить кислые ягоды или фрукты. Кислые ягоды и фрукты, такие как клюква, брусника или яблоки, могут помочь стимулировать процесс брожения капусты. Они также добавят приятный вкус квашеной капусте. Разместите некоторые из этих фруктов или ягод в капусте во время процесса заквашивания.

Если рассол не выделился полностью или вообще отсутствует после двух дней заквашивания, то капусту уже не удастся спасти. В таком случае, удалите поверхностный слой капусты, а остаток доквашивайте обычным способом. Можно, например, отдельно приготовить рассол (на 1 л кипятка добавить 1 ст. л. сахара и 1 ст. л. соли), которым следует полностью залить капусту, а сверху придавить гнётом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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