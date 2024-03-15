Приготовьте этот салат с лососем, черникой и фундуком: вы убедитесь, что он намного вкуснее оливье

Лосось, черника и фундук — необычное, казалось бы, сочетание ингредиентов для одного салата.
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Этот необычный салат содержит 305 калорий, 18 г жиров, 571 мг натрия, 13 г углеводов и 25 г белка.
Ингредиенты
1 филе лосося (в среднем полкило)
1/2 чайной ложки соли
1/2 чайной ложки крупномолотого перца
2 столовые ложки лимонного сока
4 веточки свежего укропа
1 чашка нарезанного очищенного огурца
1/2 стакана сметаны пониженной жирности
1/4 стакана мелко нарезанного сладкого красного перца
1/4 стакана нарезанного свежего укропа
3 столовые ложки каперсов
8 чашек листьев салата Бибб
1 персик, очищенный и нарезанный ломтиками
1/4 стакана измельчённого фундука
1/4 стакана свежей черники
4 тонких колечка красного лука
Приготовление
Поместите рыбу на смазанный маслом противень. Посыпьте солью и перцем. Сбрызните 1 столовой ложкой лимонного сока, сверху украсьте веточками укропа. Запекайте при температуре 218 градусов в течение 15-18 минут или до тех пор, пока рыба не будет легко отделяться вилкой. Лосось нарезаем крупными кусками.
В небольшой миске смешайте огурец, сметану, красный перец, нарезанный свежий укроп, каперсы, оставшийся перец и лимонный сок.
Разложите салат по тарелкам. Сверху выложите персик, фундук, чернику, лук и лосось. Подавайте с заправкой.
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