Приготовьте этот салат с лососем, черникой и фундуком: вы убедитесь, что он намного вкуснее оливье

Салат с лососем, ягодами и орехами украсит любой праздничный стол

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Лосось, черника и фундук — необычное, казалось бы, сочетание ингредиентов для одного салата.

Фото: Own work by Pava is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Italy

Этот необычный салат содержит 305 калорий, 18 г жиров, 571 мг натрия, 13 г углеводов и 25 г белка.

Ингредиенты

1 филе лосося (в среднем полкило)

1/2 чайной ложки соли

1/2 чайной ложки крупномолотого перца

2 столовые ложки лимонного сока

4 веточки свежего укропа

1 чашка нарезанного очищенного огурца

1/2 стакана сметаны пониженной жирности

1/4 стакана мелко нарезанного сладкого красного перца

1/4 стакана нарезанного свежего укропа

3 столовые ложки каперсов

8 чашек листьев салата Бибб

1 персик, очищенный и нарезанный ломтиками

1/4 стакана измельчённого фундука

1/4 стакана свежей черники

4 тонких колечка красного лука

Приготовление

Поместите рыбу на смазанный маслом противень. Посыпьте солью и перцем. Сбрызните 1 столовой ложкой лимонного сока, сверху украсьте веточками укропа. Запекайте при температуре 218 градусов в течение 15-18 минут или до тех пор, пока рыба не будет легко отделяться вилкой. Лосось нарезаем крупными кусками. В небольшой миске смешайте огурец, сметану, красный перец, нарезанный свежий укроп, каперсы, оставшийся перец и лимонный сок. Разложите салат по тарелкам. Сверху выложите персик, фундук, чернику, лук и лосось. Подавайте с заправкой.