Приготовьте этот салат с лососем, черникой и фундуком: вы убедитесь, что он намного вкуснее оливье

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Салат с лососем, ягодами и орехами украсит любой праздничный стол

1:40
Еда

Лосось, черника и фундук — необычное, казалось бы, сочетание ингредиентов для одного салата.

Салат с лососем, ягодами и орехами украсит любой праздничный стол
Фото: Own work by Pava is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Italy

Этот необычный салат содержит 305 калорий, 18 г жиров, 571 мг натрия, 13 г углеводов и 25 г белка.

Ингредиенты

  • 1 филе лосося (в среднем полкило)
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1/2 чайной ложки крупномолотого перца
  • 2 столовые ложки лимонного сока
  • 4 веточки свежего укропа
  • 1 чашка нарезанного очищенного огурца
  • 1/2 стакана сметаны пониженной жирности
  • 1/4 стакана мелко нарезанного сладкого красного перца
  • 1/4 стакана нарезанного свежего укропа
  • 3 столовые ложки каперсов
  • 8 чашек листьев салата Бибб
  • 1 персик, очищенный и нарезанный ломтиками
  • 1/4 стакана измельчённого фундука
  • 1/4 стакана свежей черники
  • 4 тонких колечка красного лука

Приготовление

  1. Поместите рыбу на смазанный маслом противень. Посыпьте солью и перцем. Сбрызните 1 столовой ложкой лимонного сока, сверху украсьте веточками укропа. Запекайте при температуре 218 градусов в течение 15-18 минут или до тех пор, пока рыба не будет легко отделяться вилкой. Лосось нарезаем крупными кусками.
  2. В небольшой миске смешайте огурец, сметану, красный перец, нарезанный свежий укроп, каперсы, оставшийся перец и лимонный сок.
  3. Разложите салат по тарелкам. Сверху выложите персик, фундук, чернику, лук и лосось. Подавайте с заправкой.
Элементарный салат с лососем
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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