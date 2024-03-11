Домашняя колбаса из свинины с горчицей: в тысячу раз вкуснее магазинных

Домашняя колбаса из свинины с горчицей: натуральная, с ароматными специями

2:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашняя колбаса из свинины с горчицей — это вкусное и ароматное блюдо, которое является отличной альтернативой магазинным колбасам. Если вы хотите приготовить колбасу на своей кухне, вам понадобятся свиная грудинка, свиная лопатка, чеснок, сушёный молотый лук, семена горчицы, молотый кориандр, соль, молотый черный перец, натуральная оболочка для колбас и растительное масло.

Фото: commons.wikimedia.org by torange.biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ингредиенты (на 6 порций):

500-600 г свиной грудинки,

2 кг свиной лопатки,

4-5 зубчиков чеснока,

1-2 ч. л. сушёного молотого лука,

250-300 мл воды,

1 — 1,5 ч. л. семян горчицы,

2 ч. л. соли,

1 ч. л. молотого кориандра.

0,5 — 1 ч. л. молотого чёрного перца,

3 м натуральной оболочки для колбас (черева),

2-3 ст. л. растительного масла.

Процесс приготовления колбасы от сайта "Лайфхакер.ру" следующий:

Измельчите чеснок при помощи пресса или ножа. Прокрутите свиную грудинку и часть свиной лопатки через мясорубку. Нарежьте оставшуюся часть лопатки на маленькие кусочки. Смешайте мясо в миске. Добавьте ледяную воду, чеснок, лук, горчицу, кориандр, соль и перец. Перемешайте до получения вязкой массы. При желании, можно приготовить небольшой образец фарша, обжарить его и попробовать — добавьте соль и перец, если необходимо. Покройте массу фарша крышкой или пленкой и оставьте в холодильнике на 1-2 часа. Замочите оболочку для колбас в теплой воде на полчаса, затем ополосните. Установите насадку для колбас на мясорубку и натяните череву на нее. Заполните оболочку фаршем, не уплотняя слишком сильно. Завяжите оболочку с обоих концов. Сделайте проколы в череве с шагом в сантиметр-полтора. По желанию, можно скрутить колбасы в спираль и привязать кулинарной нитью для лучшей удерживания формы. В кастрюле вскипятите воду на среднем огне. Погрузите колбасу и убавьте огонь до минимального. Варите колбасу 40-45 минут. Закладывайте в кастрюлю не более двух колбас за раз. Достаньте колбасу из воды и оставьте на 10-15 минут. Предварительно разогрейте духовку до 200 °C. Застелите противень фольгой и смажьте его маслом. Выложите колбасу на противень и снова смажьте маслом. Поместите противень с колбасой в духовку на 20-30 минут. В середине времени приготовления переверните колбасу. Если вы хотите подрумянить колбасу, можете использовать режим гриля.

Таким образом, вы получите вкусную и ароматную домашнюю колбасу!