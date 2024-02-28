Домашняя колбаса из курицы в духовке: намного вкуснее и полезнее магазинной

Колбаса из курицы в духовке: вкусная и сочная, с полностью натуральным составом

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт домашней колбасы из курицы в духовке — это очень аппетитно! Сайт "Лайфхакер.ру" предлагает сделать вам полностью натуральный продукт, в составе которого только курица, чеснок и приправа. Это очень вкусно, и уж, конечно, намного полезнее того, что продаётся в магазинах!

Фото: commons.wikimedia.org by Sebastian Bassi is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты (на 4 порции):

1,5 кг филе куриных бёдер с кожей,

натуральная оболочка для колбасы — 2,5 м,

4-5 зубчиков чеснока,

150-200 мл воды,

1-1,5 ч. л. соли,

1-2 ч. л. приправы для курицы.

Алгоритм приготовления:

Замочите натуральную оболочку в теплой воде на полчаса-час и ополосните. Пропустите кожу и часть филе курицы (200-300 г) через мясорубку. Измельчите чеснок. Нарежьте оставшееся филе курицы небольшими кусочками. Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте соль и приправу, хорошо перемешайте. Проверьте на вкус и при необходимости добавьте приправ. Заполните натуральную оболочку фаршем из курицы, используя насадку для колбас на мясорубке. Выложите колбасу на смазанный маслом противень, сделайте проколы на оболочке и влейте теплую воду. Запекайте колбасу в разогретой до 180°C духовке примерно 50 минут, затем увеличьте температуру до 200-220°C и запекайте еще 10 минут в режиме гриля.

Готовую колбасу из курицы можно подавать как горячим, так и холодным на закуску или добавлять в различные блюда. Приятного аппетита!