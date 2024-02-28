Домашняя колбаса из курицы в духовке: намного вкуснее и полезнее магазинной

Рецепт домашней колбасы из курицы в духовке — это очень аппетитно! Сайт "Лайфхакер.ру" предлагает сделать вам полностью натуральный продукт, в составе которого только курица, чеснок и приправа. Это очень вкусно, и уж, конечно, намного полезнее того, что продаётся в магазинах!
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Ингредиенты (на 4 порции):
1,5 кг филе куриных бёдер с кожей,
натуральная оболочка для колбасы — 2,5 м,
4-5 зубчиков чеснока,
150-200 мл воды,
1-1,5 ч. л. соли,
1-2 ч. л. приправы для курицы.
Алгоритм приготовления:
Замочите натуральную оболочку в теплой воде на полчаса-час и ополосните.
Пропустите кожу и часть филе курицы (200-300 г) через мясорубку. Измельчите чеснок.
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