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Простая домашняя свиная колбаса: полностью натуральная и поэтому очень вкусная

Простая домашняя колбаса из свинины: ничего лишнего, только мясо, специи и чеснок

2:02
Еда

Предлагаем вам рецепт простой домашней колбасы из свинины, которую можно запечь в духовке и порадовать своих близких этим сочным блюдом. Главное достоинство данного рецепта от сайта "Лайфхакер.ру" заключается в его простоте и натуральности. Вместо промышленных колбасных изделий, вы приготовите свежую колбасу, используя только фарш из свинины, ароматные специи и натуральные оболочки для колбасы.

Простая домашняя колбаса из свинины: ничего лишнего, только мясо, специи и чеснок
Фото: commons.wikimedia.org by torange.biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ингредиенты:
— 1 кг свежей свинины (например, мякоть из лопатки)
— 100 г свиного сала
— 3 зубчика чеснока
— 1 чайная ложка соли
— 1 чайная ложка сахара
— 1 чайная ложка черного перца
— &frac12 чайной ложки кардамона
— &frac12 чайной ложки мускатного ореха
— &frac12 чайной ложки кориандра
— 3 метра натуральной оболочки для колбас

Приготовление:
1. Нарежьте свиную мякоть и сало крупными кусками.
2. Перемелите мясо и сало в мясорубке.
3. Раздавите чеснок и добавьте его в мясную массу, а также соль, сахар и специи по вкусу. Хорошо перемешайте.
4. Разнесите мясную массу на равные порции и обвяжите концы оболочек, оставив место для свободного движения внутри.
5. Если хотите, чтобы у колбасы был более компактный вид, закрепите ее несколькими зубочистками.
6. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжарьте колбасы на сильном огне до золотистой корочки.
7. Переложите колбасы на противень, предварительно смазанный маслом, и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут или до готовности.
8. Когда колбасы прожарятся, остудите их до комнатной температуры, затем уберите в холодильник на несколько часов перед подачей.

Теперь вы можете насладиться домашней колбасой из свинины, самостоятельно подобрав сочетание специй и достигнув идеального вкуса. Приятного аппетита!

Вот Самый простой рецепт Домашней колбасы. Без красителей и консервантов.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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