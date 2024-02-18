Простая домашняя свиная колбаса: полностью натуральная и поэтому очень вкусная

Предлагаем вам рецепт простой домашней колбасы из свинины, которую можно запечь в духовке и порадовать своих близких этим сочным блюдом. Главное достоинство данного рецепта от сайта "Лайфхакер.ру" заключается в его простоте и натуральности. Вместо промышленных колбасных изделий, вы приготовите свежую колбасу, используя только фарш из свинины, ароматные специи и натуральные оболочки для колбасы.
Ингредиенты:
— 1 кг свежей свинины (например, мякоть из лопатки)
— 100 г свиного сала
— 3 зубчика чеснока
— 1 чайная ложка соли
— 1 чайная ложка сахара
— 1 чайная ложка черного перца
— ½ чайной ложки кардамона
— ½ чайной ложки мускатного ореха
— ½ чайной ложки кориандра
— 3 метра натуральной оболочки для колбас
Приготовление:
1. Нарежьте свиную мякоть и сало крупными кусками.
2. Перемелите мясо и сало в мясорубке.
3. Раздавите чеснок и добавьте его в мясную массу, а также соль, сахар и специи по вкусу. Хорошо перемешайте.
4. Разнесите мясную массу на равные порции и обвяжите концы оболочек, оставив место для свободного движения внутри.
5. Если хотите, чтобы у колбасы был более компактный вид, закрепите ее несколькими зубочистками.
6. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжарьте колбасы на сильном огне до золотистой корочки.
7. Переложите колбасы на противень, предварительно смазанный маслом, и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут или до готовности.
8. Когда колбасы прожарятся, остудите их до комнатной температуры, затем уберите в холодильник на несколько часов перед подачей.
Теперь вы можете насладиться домашней колбасой из свинины, самостоятельно подобрав сочетание специй и достигнув идеального вкуса. Приятного аппетита!
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