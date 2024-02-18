Простая домашняя свиная колбаса: полностью натуральная и поэтому очень вкусная

Простая домашняя колбаса из свинины: ничего лишнего, только мясо, специи и чеснок

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт простой домашней колбасы из свинины, которую можно запечь в духовке и порадовать своих близких этим сочным блюдом. Главное достоинство данного рецепта от сайта "Лайфхакер.ру" заключается в его простоте и натуральности. Вместо промышленных колбасных изделий, вы приготовите свежую колбасу, используя только фарш из свинины, ароматные специи и натуральные оболочки для колбасы.

Фото: commons.wikimedia.org by torange.biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ингредиенты:

— 1 кг свежей свинины (например, мякоть из лопатки)

— 100 г свиного сала

— 3 зубчика чеснока

— 1 чайная ложка соли

— 1 чайная ложка сахара

— 1 чайная ложка черного перца

— ½ чайной ложки кардамона

— ½ чайной ложки мускатного ореха

— ½ чайной ложки кориандра

— 3 метра натуральной оболочки для колбас

Приготовление:

1. Нарежьте свиную мякоть и сало крупными кусками.

2. Перемелите мясо и сало в мясорубке.

3. Раздавите чеснок и добавьте его в мясную массу, а также соль, сахар и специи по вкусу. Хорошо перемешайте.

4. Разнесите мясную массу на равные порции и обвяжите концы оболочек, оставив место для свободного движения внутри.

5. Если хотите, чтобы у колбасы был более компактный вид, закрепите ее несколькими зубочистками.

6. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжарьте колбасы на сильном огне до золотистой корочки.

7. Переложите колбасы на противень, предварительно смазанный маслом, и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут или до готовности.

8. Когда колбасы прожарятся, остудите их до комнатной температуры, затем уберите в холодильник на несколько часов перед подачей.

Теперь вы можете насладиться домашней колбасой из свинины, самостоятельно подобрав сочетание специй и достигнув идеального вкуса. Приятного аппетита!