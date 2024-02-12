Если запечь свинину с этой приправой, она подойдет и на каждый день, и на праздничный стол

Свинина, запечённая с тмином, является прекрасным выбором для различных мероприятий — будь то праздничный стол или повседневный обед. Это блюдо, сделанное по рецепту сайта "Yummybook.ru", великолепно сочетается с картофельным гарниром, кашей или пастой.
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Или вы можете приготовить вкусные бутерброды с тонко нарезанными ломтиками запечённой свинины. Это прекрасная альтернатива колбасам. Приготовление этого блюда не требует никакого особого труда. Все ингредиенты легко доступны, а результат превосходит ожидания. Подавать мясо можно как горячим, так и холодным.
Для приготовления вам понадобится:
— 1 кг свинины без костей,
— 20 г сливочного масла,
— 2 столовые ложки растительного масла,
— 1 большая луковица,
— 2 зубчика чеснока,
— 1 столовая ложка тмина,
— соль, перец, паприка,
— 200 мл бульона,
— 200 мл белого сухого вина,
— 1 столовая ложка муки.
Приготовление:
Очистите и нарежьте лук кольцами, мелко нарежьте чеснок. В сковороде растопите сливочное и растительное масло, а затем обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета.
Переложите лук с чесноком в форму для запекания и разровняйте по поверхности формы.
Натрите свинину солью, перцем и паприкой. Посыпьте тмином и выложите на "луковую подушку". Запекайте мясо в разогретой духовке при температуре 170 градусов в течение 40 минут.
Затем влейте в форму к мясу вино и горячий бульон. Продолжайте запекать ещё не менее часа.
Переложите готовую свинину на блюдо.
Жидкость, в которой запекалось мясо, перелейте в кастрюлю, поставьте на плиту и доведите до кипения. При необходимости посолите.
В небольшую ёмкость отлейте примерно 150 мл горячего бульона, добавьте муку и тщательно размешайте до полного растворения комков. Затем верните смесь обратно в кастрюлю и варите, помешивая, до загустения.
Нарежьте свинину порционно и при подаче полейте соусом.
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