Если запечь свинину с этой приправой, она подойдет и на каждый день, и на праздничный стол

Свинина, запечённая с тмином: идеальное блюдо для любого стола

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Свинина, запечённая с тмином, является прекрасным выбором для различных мероприятий — будь то праздничный стол или повседневный обед. Это блюдо, сделанное по рецепту сайта "Yummybook.ru", великолепно сочетается с картофельным гарниром, кашей или пастой.

Фото: commons.wikimedia.org by Albarubescens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Или вы можете приготовить вкусные бутерброды с тонко нарезанными ломтиками запечённой свинины. Это прекрасная альтернатива колбасам. Приготовление этого блюда не требует никакого особого труда. Все ингредиенты легко доступны, а результат превосходит ожидания. Подавать мясо можно как горячим, так и холодным.

Для приготовления вам понадобится:

— 1 кг свинины без костей,

— 20 г сливочного масла,

— 2 столовые ложки растительного масла,

— 1 большая луковица,

— 2 зубчика чеснока,

— 1 столовая ложка тмина,

— соль, перец, паприка,

— 200 мл бульона,

— 200 мл белого сухого вина,

— 1 столовая ложка муки.

Приготовление:

Очистите и нарежьте лук кольцами, мелко нарежьте чеснок. В сковороде растопите сливочное и растительное масло, а затем обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета. Переложите лук с чесноком в форму для запекания и разровняйте по поверхности формы. Натрите свинину солью, перцем и паприкой. Посыпьте тмином и выложите на "луковую подушку". Запекайте мясо в разогретой духовке при температуре 170 градусов в течение 40 минут. Затем влейте в форму к мясу вино и горячий бульон. Продолжайте запекать ещё не менее часа. Переложите готовую свинину на блюдо. Жидкость, в которой запекалось мясо, перелейте в кастрюлю, поставьте на плиту и доведите до кипения. При необходимости посолите. В небольшую ёмкость отлейте примерно 150 мл горячего бульона, добавьте муку и тщательно размешайте до полного растворения комков. Затем верните смесь обратно в кастрюлю и варите, помешивая, до загустения. Нарежьте свинину порционно и при подаче полейте соусом.