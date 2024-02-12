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Если запечь свинину с этой приправой, она подойдет и на каждый день, и на праздничный стол

Свинина, запечённая с тмином: идеальное блюдо для любого стола

2:07
Еда

Свинина, запечённая с тмином, является прекрасным выбором для различных мероприятий — будь то праздничный стол или повседневный обед. Это блюдо, сделанное по рецепту сайта "Yummybook.ru", великолепно сочетается с картофельным гарниром, кашей или пастой.

Свинина, запечённая с тмином: идеальное блюдо для любого стола
Фото: commons.wikimedia.org by Albarubescens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Или вы можете приготовить вкусные бутерброды с тонко нарезанными ломтиками запечённой свинины. Это прекрасная альтернатива колбасам. Приготовление этого блюда не требует никакого особого труда. Все ингредиенты легко доступны, а результат превосходит ожидания. Подавать мясо можно как горячим, так и холодным.

Для приготовления вам понадобится:

— 1 кг свинины без костей,

— 20 г сливочного масла,

— 2 столовые ложки растительного масла,

— 1 большая луковица,

— 2 зубчика чеснока,

— 1 столовая ложка тмина,

— соль, перец, паприка,

— 200 мл бульона,

— 200 мл белого сухого вина,

— 1 столовая ложка муки.

Приготовление:

  1. Очистите и нарежьте лук кольцами, мелко нарежьте чеснок. В сковороде растопите сливочное и растительное масло, а затем обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета.
  2. Переложите лук с чесноком в форму для запекания и разровняйте по поверхности формы.
  3. Натрите свинину солью, перцем и паприкой. Посыпьте тмином и выложите на "луковую подушку". Запекайте мясо в разогретой духовке при температуре 170 градусов в течение 40 минут.
  4. Затем влейте в форму к мясу вино и горячий бульон. Продолжайте запекать ещё не менее часа.
  5. Переложите готовую свинину на блюдо.
  6. Жидкость, в которой запекалось мясо, перелейте в кастрюлю, поставьте на плиту и доведите до кипения. При необходимости посолите.
  7. В небольшую ёмкость отлейте примерно 150 мл горячего бульона, добавьте муку и тщательно размешайте до полного растворения комков. Затем верните смесь обратно в кастрюлю и варите, помешивая, до загустения.
  8. Нарежьте свинину порционно и при подаче полейте соусом.
Рецепт Находка! СВИНИНА В ДУХОВКЕ ТАЮЩАЯ Самый Простой Рецепт без заморочек.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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