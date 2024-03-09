Какие продукты станут идеальным дополнением для брокколи

С чем лучше всего сочетать брокколи

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Брокколи является отличным дополнением для различных блюд и может сочетаться с разными ингредиентами. Вот несколько оптимальных сочетаний для брокколи, которыми делится "Гастроном.ру":

Фото: creativecommons.org by Eddau is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

1. В салатах: идеальными компаньонами для брокколи являются жареный бекон, яйца, помидоры, сливочные и сырные заправки. Эти ингредиенты добавят разнообразия и вкуса вашему салату.

2. В выпечке: добавление брокколи в штруделю, киш или несладкий пирог придаст им свежести. Важно покрыть брокколи тестом или заливкой, так как она не любит прямого жара.

3. В соусах: брокколи отлично сочетается с белым вином, яйцами, чесноком, сыром и перцем чили в соусах. Используйте их для добавления аромата и насыщенности в блюдах.

4. Простой способ приготовления: паровая или отварная брокколи смешанная с растопленным сливочным маслом и чесноком — гурманский вариант обращения с этой капустой. При варке брокколи, не держите ее в кипятке или на пару больше 6-8 минут, а затем быстро охладите в ледяной воде, чтобы сохранить яркий цвет и хрустящий текстуру.

Также стоит помнить, что брокколи является родственницей цветной капусты, поэтому рецепты, где указана цветная капуста, могут быть также подходящими для брокколи, но с более ярким и витаминным эффектом.