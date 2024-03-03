Драник из брокколи с лососем и яйцом: полезно и по-ресторанному вкусно

Драник из брокколи с лососем и яйцом: завтрак как в ресторане

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Мы предлагаем вам интересный рецепт блюда на основе брокколи, лосося и яиц. Этим рецептом необычного драника из брокколи с лососем и яйцом поделился шеф-повар Дмитрий Голенин, которого цитирует "Еда.ру". Побалуйте своих любимых настоящим ресторанным завтраком. Это лёгкое и изысканное блюдо, кстати, вполне можно приготовить и на ужин.

Фото: commons.wikimedia.org by Dan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты (на 4 порции):

— 1 кг брокколи,

— 8 штук куриных яиц,

— 240 г пшеничной муки,

— 280 мл сливок,

— соль по вкусу,

— 400 г пармезана,

— 400 г сливочного сыра,

— 200 г слабосолёного лосося,

— 50 мл оливкового масла,

— базилик по вкусу,

— молотый чёрный перец по вкусу.

Приготовление:

Промойте брокколи и натрите её на крупной терке. В большую миску добавьте муку, 4 яйца, 120 мл сливок и соль по вкусу. Хорошо вымешайте, пока не получится однородное тесто. Сформируйте из теста круглые драники. Обжарьте драники на оливковом масле с обеих сторон до золотистой корочки. В сотейнике соедините пармезан, 160 мл сливок и сливочный сыр. Поставьте на медленный огонь и топите до получения однородной сливочно-сырной массы. Помешивайте постоянно. Сварите яйца в яйцеварке. Залейте воду в небольшую кастрюлю и поставьте на сильный огонь. Когда вода закипит, помешайте ее так, чтобы образовалась воронка. Разбейте яйцо в центр воронки и варите около 6 минут. Осторожно достаньте яйца шумовкой и отложите в сторону. Повторите этот процесс с остальными яйцами. На тарелку положите драник, смажьте его сливочно-сырным соусом. На верхушку драника положите кусочки лосося, а сверху поместите яйцо, сваренное в стиле пашот. Полейте оливковым маслом и посыпьте солью и перцем по вкусу. Украсьте листьями базилика. Готово к подаче!

Этот аппетитный рецепт даст вам совершенно новый вкусовой опыт и добавит в меню полезные ингредиенты. Попробуйте приготовить драник из брокколи с лососем и яйцом и насладитесь вкусным и питательным блюдом.