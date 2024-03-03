Драник из брокколи с лососем и яйцом: полезно и по-ресторанному вкусно

Мы предлагаем вам интересный рецепт блюда на основе брокколи, лосося и яиц. Этим рецептом необычного драника из брокколи с лососем и яйцом поделился шеф-повар Дмитрий Голенин, которого цитирует "Еда.ру". Побалуйте своих любимых настоящим ресторанным завтраком. Это лёгкое и изысканное блюдо, кстати, вполне можно приготовить и на ужин.
Фото: commons.wikimedia.org by Dan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты (на 4 порции):
— 1 кг брокколи,
— 8 штук куриных яиц,
— 240 г пшеничной муки,
— 280 мл сливок,
— соль по вкусу,
— 400 г пармезана,
— 400 г сливочного сыра,
— 200 г слабосолёного лосося,
— 50 мл оливкового масла,
— базилик по вкусу,
— молотый чёрный перец по вкусу.
Приготовление:
Промойте брокколи и натрите её на крупной терке.
В большую миску добавьте муку, 4 яйца, 120 мл сливок и соль по вкусу. Хорошо вымешайте, пока не получится однородное тесто.
Сформируйте из теста круглые драники.
Обжарьте драники на оливковом масле с обеих сторон до золотистой корочки.
В сотейнике соедините пармезан, 160 мл сливок и сливочный сыр. Поставьте на медленный огонь и топите до получения однородной сливочно-сырной массы. Помешивайте постоянно.
Сварите яйца в яйцеварке. Залейте воду в небольшую кастрюлю и поставьте на сильный огонь. Когда вода закипит, помешайте ее так, чтобы образовалась воронка. Разбейте яйцо в центр воронки и варите около 6 минут. Осторожно достаньте яйца шумовкой и отложите в сторону. Повторите этот процесс с остальными яйцами.
На тарелку положите драник, смажьте его сливочно-сырным соусом.
На верхушку драника положите кусочки лосося, а сверху поместите яйцо, сваренное в стиле пашот.
Полейте оливковым маслом и посыпьте солью и перцем по вкусу. Украсьте листьями базилика.
Готово к подаче!
Этот аппетитный рецепт даст вам совершенно новый вкусовой опыт и добавит в меню полезные ингредиенты. Попробуйте приготовить драник из брокколи с лососем и яйцом и насладитесь вкусным и питательным блюдом.
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Драники с лососем и яйцом пашот Готовим вкусно дома
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