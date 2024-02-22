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Вы полюбите брокколи по этому рецепту: простое блюдо понравится даже тем, кто воротит нос от этого овоща

Брокколи, запечённая в духовке

0:41
Еда

Не все любят брокколи, но по этому рецепту она получится необычно вкусной. Даже самые привередливые едоки оценят этот овощ.

Брокколи, запечённая в духовке
Фото: Own work by Robert Wetzlmayr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

  • 4 чашки соцветий брокколи,
  • 1 столовая ложка оливкового масла,
  • четверть чайной ложки соли и перца,
  • лимонный сок.

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 200 градусов.

2. Застелите противень пергаментной бумагой.

3. В миске смешайте брокколи с маслом, добавьте соль, перец.

4. Запекайте 20 минут.

5. Сбрызните лимонным соком  готовый овощ и подавайте тёплыми.

Вкусный рецепт брокколи. Как приготовить брокколи с чесноком! Вы полюбите брокколи по этому рецепту.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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