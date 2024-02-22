Вы полюбите брокколи по этому рецепту: простое блюдо понравится даже тем, кто воротит нос от этого овоща

Брокколи, запечённая в духовке

0:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Не все любят брокколи, но по этому рецепту она получится необычно вкусной. Даже самые привередливые едоки оценят этот овощ.

Фото: Own work by Robert Wetzlmayr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

4 чашки соцветий брокколи,

1 столовая ложка оливкового масла,

четверть чайной ложки соли и перца,

лимонный сок.

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 200 градусов.

2. Застелите противень пергаментной бумагой.

3. В миске смешайте брокколи с маслом, добавьте соль, перец.

4. Запекайте 20 минут.

5. Сбрызните лимонным соком готовый овощ и подавайте тёплыми.