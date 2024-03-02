Ленивая паста с грибами и курицей: быстрый ужин для всей семьи за 15 минут

Ленивая паста с курицей и грибами: отличный вариант быстрого ужина

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Ленивая паста с курицей и грибами — рецепт для тех, кто не хочет тратить много времени и усилий на готовку и мытье горы посуды. Всего за 15 минут вы получите вкусное и сытное блюдо, при этом используя лишь одну посуду.

Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Этот рецепт от "Лайфхакер.ру" также идеально подходит для использования остатков вареной или жареной курицы от вчерашнего ужина.

Ингредиенты:

— оливковое масло — 2 столовые ложки,

— грибы — 300 г,

— 1 луковица,

— 4 зубчика чеснока,

— 2 стакана куриного бульона,

— 1 стакан воды,

— 900 г помидоров в собственном соку,

— 450 г пасты,

— 300 г варёной или жареной курицы,

— тёртый сыр (по вкусу),

— свежая зелень (по вкусу).

Приготовление:

В разогретой сковороде добавьте немного оливкового масла и обжарьте грибы, лук и чеснок. Затем добавьте в сковороду куриный бульон или смесь воды с помидорами. Перемешайте все ингредиенты и доведите до кипения. После закипания добавьте пасту в сковороду. Перемешайте и накройте крышкой. Готовьте на среднем огне примерно 15 минут или до готовности пасты. Когда паста будет готова, добавьте вареную или жареную курицу и посыпьте тертым сыром и свежей зеленью. Ваша ленивая паста с курицей и грибами готова к подаче. Наслаждайтесь вкусным и быстрым ужином!