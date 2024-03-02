Ленивая паста с грибами и курицей: быстрый ужин для всей семьи за 15 минут

Ленивая паста с курицей и грибами — рецепт для тех, кто не хочет тратить много времени и усилий на готовку и мытье горы посуды. Всего за 15 минут вы получите вкусное и сытное блюдо, при этом используя лишь одну посуду.
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Этот рецепт от "Лайфхакер.ру" также идеально подходит для использования остатков вареной или жареной курицы от вчерашнего ужина.
Ингредиенты:
— оливковое масло — 2 столовые ложки,
— грибы — 300 г,
— 1 луковица,
— 4 зубчика чеснока,
— 2 стакана куриного бульона,
— 1 стакан воды,
— 900 г помидоров в собственном соку,
— 450 г пасты,
— 300 г варёной или жареной курицы,
— тёртый сыр (по вкусу),
— свежая зелень (по вкусу).
Приготовление:
В разогретой сковороде добавьте немного оливкового масла и обжарьте грибы, лук и чеснок. Затем добавьте в сковороду куриный бульон или смесь воды с помидорами. Перемешайте все ингредиенты и доведите до кипения.
После закипания добавьте пасту в сковороду. Перемешайте и накройте крышкой. Готовьте на среднем огне примерно 15 минут или до готовности пасты.
Когда паста будет готова, добавьте вареную или жареную курицу и посыпьте тертым сыром и свежей зеленью. Ваша ленивая паста с курицей и грибами готова к подаче. Наслаждайтесь вкусным и быстрым ужином!
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Паста с курицей и грибами! Очень вкусный и простой рецепт!
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