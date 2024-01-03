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Ароматный жареный цыплёнок по-Мэрилендски станет изюминкой вашего праздничного стола

2:25
Еда

Жареный цыпленок по-Мэрилендски — классическое блюдо, которое появилось в штате Мэриленд, известном своей ароматной и хрустящей курицей.

Ароматный жареный цыплёнок по-Мэрилендски станет изюминкой вашего праздничного стола
Фото: https://www.flickr.com/photos/edsel_/8678525071/ by Edsel Little

Обычно его готовят путём маринования кусочков курицы в смеси пахты, обваливания их в смеси муки с приправами, а затем обжаривания до золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки.

Чтобы приготовить жареного цыпленка по-Мэрилендски, вам понадобятся следующие ингредиенты: 4 четвертинки куриных ножек 1 стакан пахты, 2 стакана муки общего назначения, 1 столовая ложка паприки, 1 столовая ложка чесночного порошка, 1 столовая ложка лукового порошка, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка чёрного перца, растительное масло для жарки.

Инструкция по приготовлению курицы по-Мэрилендски. В большой миске смешайте пахту, паприку, чесночный порошок, луковый порошок, соль и черный перец. Хорошо перемешайте. Добавьте четвертинки куриных ножек в смесь из пахты, убедившись, что они полностью покрыты. Накройте миску и поставьте в холодильник минимум на 2 часа или на ночь для достижения наилучшего результата. В отдельной миске смешайте муку, паприку, чесночный порошок, луковый порошок, соль и черный перец. Хорошо перемешайте. Выньте четвертинки куриных ножек из смеси с пахтой, чтобы стекла лишняя жидкость.

Обваляйте четвертинки куриных ножек в смеси муки с приправами, убедившись, что они полностью покрыты. В большой сковороде или фритюрнице разогрейте растительное масло до температуры 175°C. Аккуратно положите четвертинки куриных ножек, покрытые оболочкой, в разогретое масло кожицей вниз.

Обжаривайте около 10 минут или до золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки. Переверните четвертинки куриных ножек и обжаривайте еще 10 минут или пока внутренняя температура не достигнет 74°C. Выньте обжаренные четвертинки куриных ножек из масла и выложите их на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы слить излишки масла. Подавайте жареного цыплёнка по-мэрилендски горячим и наслаждайтесь!

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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