Рассказываем, на что обратить внимание при покупке личи

Как правильно выбрать личи

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Личи, также известные как китайская слива, получили такое название неспроста, ведь основной поставщик этого экзотического фрукта — Китай. Однако они также выращиваются в других азиатских странах. Рассказываем, как правильно выбрать личи.

Фото: Own work by Nakib Ahmed is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Спелые личи обычно имеют насыщенный красный или розовый цвет кожуры. Бледные или зеленоватые фрукты считаются недозрелыми, а коричневые — переспелыми.

Спелые личи имеют лёгкий приятный аромат, напоминающий цветущие цветы. Перезрелые фрукты, напротив, пахнут резко и неприятно. Для проверки аромата рекомендуется нюхать личи около их корешка.

Спелые личи имеют мягкую и незатвердевшую кожуру. Мякоть должна быть упругой, мягкой и не затвердевшей.

Хороший спелый плод легко отделяется от кожуры, а при его потряхивании внутри слышны характерные звуки. Если фрукт несколько перекатывается внутри кожуры и вы слышите постукивание, то он созрел.