Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Турции заявили, что изолировать Россию оказалось невозможно
Юрист Ручкина рассказала, кто сможет получать две пенсии в 2024 году
Дизайнер назвала три способа использования старой душевой шторки
Врач Малиновская назвала самые частые причины, почему появляется горечь во рту
Никите Кологривому приписали роман с Агатой Муцениеце
dikGAZETE: РФ занимает лидирующее положение на планете в борьбе за справедливый миропорядок
Спикер ВВС Украины Юрий Игнат: Сроки поставки истребителей F-16 остаются неизвестными
28-летняя москвичка случайно выстрелила себе в плечо из травматического пистолета
Как игольчатый RF-лифтинг разглаживает и подтягивает кожу за одну процедуру
Рассказываем, на что обратить внимание при покупке личи

Как правильно выбрать личи

1:01
Еда

Личи, также известные как китайская слива, получили такое название неспроста, ведь основной поставщик этого экзотического фрукта — Китай. Однако они также выращиваются в других азиатских странах. Рассказываем, как правильно выбрать личи.

Как правильно выбрать личи
Фото: Own work by Nakib Ahmed is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Спелые личи обычно имеют насыщенный красный или розовый цвет кожуры. Бледные или зеленоватые фрукты считаются недозрелыми, а коричневые — переспелыми.

Спелые личи имеют лёгкий приятный аромат, напоминающий цветущие цветы. Перезрелые фрукты, напротив, пахнут резко и неприятно. Для проверки аромата рекомендуется нюхать личи около их корешка.

Спелые личи имеют мягкую и незатвердевшую кожуру. Мякоть должна быть упругой, мягкой и не затвердевшей.

Хороший спелый плод легко отделяется от кожуры, а при его потряхивании внутри слышны характерные звуки. Если фрукт несколько перекатывается внутри кожуры и вы слышите постукивание, то он созрел.

Личи как выбрать. Личи это очень вкусно!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
World Meteo: летом-2024 в РФ ожидается "жара тысячелетия" до +50 градусов

Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.

World Meteo: Эль-Ниньо принесёт летом в РФ "жару тысячелетия"
В Белгороде обнаружили частный дом с "украинским флагом" на крыше
"Флаг вывешен на всю крышу". В Белгороде пожаловались на частный дом с украинской символикой
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
Найдите место на клумбе для этого идеального цветка: он завоюет сердце своими красивыми соцветиями
Йемен расширил масштаб и арсенал ударов против Израиля, США и Британии Любовь Степушова В домике Виктора Васнецова в центре Москвы до сих пор пахнет русским духом Сергей Лебедев Падение Крынок сразу после сдачи Авдеевки добавит пессимизма Западу Дмитрий Плотников
Уж если Болгария торгуется с США и ЕС, то перспективы Украины совсем плохие
Чем удобрять картошку: рассказываем о трёх видах подкормки - урожай вас порадует
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: "Нынешняя зима — особенно неоднородная"
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: "Нынешняя зима — особенно неоднородная"
Последние материалы
Офисы QIWI банка в Москве и Петербурге закрылись после потери лицензии
Общение с кошками: ключевые моменты в понимании их поведения
В Совете федерации поддержали идею разрыва договора об урегулировании с Германией
Владельцы Qiwi-кошельков сообщают о блокировке сервиса после отзыва лицензии у Qiwi-банка
Прибывшего из Таиланда рэпера Матранга отправили в рехаб
Посадите в саду акроклинум
Уролог Малхасян рассказал, что нарушение метаболизма приводит к образованию камней в почках
Как начать приседать с отягощением
Трагически погиб блогер и патриот России Александр Морозов
Британские учёные обнаружили способность диких галок предавать своих "союзников"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников