Рассказываем, на что обратить внимание при покупке личи

Личи, также известные как китайская слива, получили такое название неспроста, ведь основной поставщик этого экзотического фрукта — Китай. Однако они также выращиваются в других азиатских странах. Рассказываем, как правильно выбрать личи.
Спелые личи обычно имеют насыщенный красный или розовый цвет кожуры. Бледные или зеленоватые фрукты считаются недозрелыми, а коричневые — переспелыми.
Спелые личи имеют лёгкий приятный аромат, напоминающий цветущие цветы. Перезрелые фрукты, напротив, пахнут резко и неприятно. Для проверки аромата рекомендуется нюхать личи около их корешка.
Спелые личи имеют мягкую и незатвердевшую кожуру. Мякоть должна быть упругой, мягкой и не затвердевшей.
Хороший спелый плод легко отделяется от кожуры, а при его потряхивании внутри слышны характерные звуки. Если фрукт несколько перекатывается внутри кожуры и вы слышите постукивание, то он созрел.
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