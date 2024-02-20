Нежная и яркая тыква, запечённая в духовке с изюмом, мёдом и пряностями

Запечённая тыква — прекрасное лёгкое блюдо для зимнего вечера. Её приятный вкус, аромат и яркий цвет помогут вам расслабиться и насладиться ужином. Приготовление этого блюда по рекомендации сайта "Гастроном.ру" довольно простое, аромат запечённой тыквы наполнит ваш дом уютом.
Ингредиенты (на 4 порции):
— Тыква — 800 г
— Изюм — 75 г
— Лимон — 1 шт.
— Мёд — 2 столовая ложка.
— Душистый перец горошком — 1 чайная ложка.
— Розовый перец горошком — 1 чайная ложка.
— Щепотка молотой корицы
— Морская соль
Приготовление
Так просто и быстро вы можете приготовить вкусное и полезное блюдо. Подавайте тыкву горячей или тёплой, наслаждайтесь её удивительным вкусом и ароматом. В дополнение к ужину можете налить себе чашку травяного или зеленого чая и провести спокойный вечер!
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