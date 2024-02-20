Нежная и яркая тыква, запечённая в духовке с изюмом, мёдом и пряностями

Тыква, запечённая в духовке: натуральный и вкусный антидепрессант

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Запечённая тыква — прекрасное лёгкое блюдо для зимнего вечера. Её приятный вкус, аромат и яркий цвет помогут вам расслабиться и насладиться ужином. Приготовление этого блюда по рекомендации сайта "Гастроном.ру" довольно простое, аромат запечённой тыквы наполнит ваш дом уютом.

Фото: commons.wikimedia.org by Dobromila is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Ингредиенты (на 4 порции):

— Тыква — 800 г

— Изюм — 75 г

— Лимон — 1 шт.

— Мёд — 2 столовая ложка.

— Душистый перец горошком — 1 чайная ложка.

— Розовый перец горошком — 1 чайная ложка.

— Щепотка молотой корицы

— Морская соль

Приготовление

Разогрейте духовку до 200°С и подготовьте жаропрочную форму. Разрежьте тыкву на дольки, уберите семена, положите в форму и запекайте в духовке 35 минут. Вымойте изюм, залейте кипятком, откиньте на сито и обсушите. Смешайте горошины перца, соль и корицу. Нарежьте запёченную тыкву ломтиками, добавьте изюм, полейте соком лимона, добавьте мёд и специи.

Так просто и быстро вы можете приготовить вкусное и полезное блюдо. Подавайте тыкву горячей или тёплой, наслаждайтесь её удивительным вкусом и ароматом. В дополнение к ужину можете налить себе чашку травяного или зеленого чая и провести спокойный вечер!