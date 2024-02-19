Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никита Кологривый сообщил, что известность не зависит от пластики
Дмитрий Кулеба призвал Запад отменить экспорт оружия и отдать снаряды Украине
Путин поручил проработать вопрос досрочного выхода на пенсию медиков из частных клиник
Какие растения успешно отпугивают комаров
У китайских туристов изменились запросы, а у туроператоров РФ - стратегии работы
Диетолог Студенкова дала рекомендации по питанию пожилым людям
Мэйси Уильямс рассказала о негативных последствиях съемок в "Игре престолов"
Путин поручил в 2024 году заняться повышением реальных доходов россиян и снижением уровня бедности
Экс-фигуристка Леонова: Валиева вернётся быстро, если очень захочет
Приготовьте овощи такими способами и вы начнёте их есть больше

Как начать есть больше овощей

1:32
Еда

Многие не очень любят овощи. Между тем это очень полезный продукт. Чтобы есть их больше, попробуйте эти способы.

Как начать есть больше овощей
Фото: commons.wikimedia.org by Gila Brand at en.wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

1. Смешайте овощи с утренним смузи. Замороженная цветная капуста и шпинат — два самых распространённых овоща, которые не зря используются в смузи: их мягкий вкус очень быстро маскируется любыми фруктами или  ореховым маслом, пишет self.com.

3. Ешьте их на завтрак. Нарежьте кубиками корнеплоды, такие как сладкий картофель, морковь или пастернак, и обжарьте их до мягкости с другими вкусными добавками (луком и перцем). Затем добавляйте приготовьте яичницу, добавив колбасу, сосиски.

4. Испеките из овощей небольшие яичные маффины. Этот простой в приготовлении рецепт поможет вам съесть утром практически любые овощи. Возьмите форму для маффинов и сбрызните её маслом, добавьте предварительно приготовленные продукты (например, перец, шпинат или помидоры) и залейте яичным тестом.

5. Приготовьте вкусный гарнир. Добавление небольшого ежедневного салата на обед или ужин — отличная привычка получать больше листовой зелени, богатой антиоксидантами. Всё начинается с выбора основного блюда: если вы предпочитаете менее горькую зелень, возьмите салат-латук или шпинат; если вы любите более смелые вкусы, возьмите руколу. Замените их новыми заправками или рассыпчатыми сырами.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Какие растения нельзя сажать рядом с огурцами

Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.

Огурцы не любят эти растения
Правила соседства для роз: избегайте ошибок при высадке соседних растений
Розы просто не терпят соседства с этими растениями, и вы никогда не получите прекрасного цветения цариц сада
Зачем опытные огородники на дно горшков для рассады сыплют порошок из мандариновой кожуры
Откройте для себя волшебство вкуса: легкий рецепт салата со свеклой и черносливом
Большая победа России в Авдеевке ввергла Запад в уныние и депрессию Дмитрий Плотников ВС РФ под Работиным вернулись на "линию Суровикина" Любовь Степушова Либеральная оппозиция оказалась не в состоянии выбрать, кто для неё Навальный* Олег Володин
Счастью нет предела: назван возраст, когда человек наиболее удовлетворен своей жизнью
Включите в свой рацион полезную тыкву: эти пять способов помогут её съесть
Картошка по-французски в духовке: вкусна сама по себе, в качестве самостоятельного блюда
Картошка по-французски в духовке: вкусна сама по себе, в качестве самостоятельного блюда
Последние материалы
Мэйси Уильямс рассказала о негативных последствиях съемок в "Игре престолов"
Путин поручил в 2024 году заняться повышением реальных доходов россиян и снижением уровня бедности
Экс-фигуристка Леонова: Валиева вернётся быстро, если очень захочет
Дмитрий Медведев: Россия в ходе СВО защищает территории, которые веками были в ее составе
Четыре ракеты выпустили по базе США на месторождении газа "Конико" на востоке Сирии
Песков: Выдача тела Навального* родственникам не находится в компетенции Кремля
Бьютихаки, которые помогут сохранить кожу упругой и увлажненной
Сериал "Камера! Мотор!" впервые покажут на ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER
Пять главных ошибок владельцев турбированных автомобилей, приводящих к поломке двигателя
Туристы застряли на острове Хайнань и в городе Харбин из-за резкого роста цен на авиабилеты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников