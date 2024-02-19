Приготовьте овощи такими способами и вы начнёте их есть больше

Многие не очень любят овощи. Между тем это очень полезный продукт. Чтобы есть их больше, попробуйте эти способы.
1. Смешайте овощи с утренним смузи. Замороженная цветная капуста и шпинат — два самых распространённых овоща, которые не зря используются в смузи: их мягкий вкус очень быстро маскируется любыми фруктами или ореховым маслом, пишет self.com.
3. Ешьте их на завтрак. Нарежьте кубиками корнеплоды, такие как сладкий картофель, морковь или пастернак, и обжарьте их до мягкости с другими вкусными добавками (луком и перцем). Затем добавляйте приготовьте яичницу, добавив колбасу, сосиски.
4. Испеките из овощей небольшие яичные маффины. Этот простой в приготовлении рецепт поможет вам съесть утром практически любые овощи. Возьмите форму для маффинов и сбрызните её маслом, добавьте предварительно приготовленные продукты (например, перец, шпинат или помидоры) и залейте яичным тестом.
5. Приготовьте вкусный гарнир. Добавление небольшого ежедневного салата на обед или ужин — отличная привычка получать больше листовой зелени, богатой антиоксидантами. Всё начинается с выбора основного блюда: если вы предпочитаете менее горькую зелень, возьмите салат-латук или шпинат; если вы любите более смелые вкусы, возьмите руколу. Замените их новыми заправками или рассыпчатыми сырами.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.