Приготовьте овощи такими способами и вы начнёте их есть больше

Как начать есть больше овощей

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие не очень любят овощи. Между тем это очень полезный продукт. Чтобы есть их больше, попробуйте эти способы.

Фото: commons.wikimedia.org by Gila Brand at en.wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

1. Смешайте овощи с утренним смузи. Замороженная цветная капуста и шпинат — два самых распространённых овоща, которые не зря используются в смузи: их мягкий вкус очень быстро маскируется любыми фруктами или ореховым маслом, пишет self.com.

3. Ешьте их на завтрак. Нарежьте кубиками корнеплоды, такие как сладкий картофель, морковь или пастернак, и обжарьте их до мягкости с другими вкусными добавками (луком и перцем). Затем добавляйте приготовьте яичницу, добавив колбасу, сосиски.

4. Испеките из овощей небольшие яичные маффины. Этот простой в приготовлении рецепт поможет вам съесть утром практически любые овощи. Возьмите форму для маффинов и сбрызните её маслом, добавьте предварительно приготовленные продукты (например, перец, шпинат или помидоры) и залейте яичным тестом.

5. Приготовьте вкусный гарнир. Добавление небольшого ежедневного салата на обед или ужин — отличная привычка получать больше листовой зелени, богатой антиоксидантами. Всё начинается с выбора основного блюда: если вы предпочитаете менее горькую зелень, возьмите салат-латук или шпинат; если вы любите более смелые вкусы, возьмите руколу. Замените их новыми заправками или рассыпчатыми сырами.