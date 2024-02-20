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Оригинальный рецепт нежной курицы: тушится в соусе из кокосового молока и пряностей

Пряная курица: тушится на сковороде с кокосовым молоком, перцем и чесноком

1:37
Еда

Хотите приготовить вкусный и ароматный ужин? Рекомендуем вам попробовать этот рецепт пряной и нежной курицы от сайта Food.ru. Блюдо получается очень вкусным, с небольшой остротой, которая придает ему особую изюминку. Приготовление простое и не займет много времени, а результат вас приятно удивит.

Пряная курица: тушится на сковороде с кокосовым молоком, перцем и чесноком
Фото: flickr.com by visualdensity is licensed under CC BY 2.0.

Вот что вам понадобится для приготовления:

— 1 курица, разделенная на кусочки (1 кг),
— перец чили — 0.5 чайных ложки,
— 1 красная луковица,
— 8 зубчиков чеснока,
— 1 сладкий болгарский перец,
— 1 пучок кинзы,
— 5 г сливочного масла,
— 200 мл кокосового молока.

Приготовление:

  1. Натрите курицу солью и перцем по вкусу.
  2. Разогрейте сливочное и оливковое масло на сковороде и обжарьте курицу до золотистой корочки.
  3. Пока курица жарится, в блендере измельчите лук, чеснок, сладкий перец, петрушку и чили.
  4. Когда курица подрумянится, выложите её на тарелку.
  5. В ту же сковороду добавьте приготовленную овощную смесь из блендера и кокосовое молоко. Помешивайте на среднем огне, пока соус не станет густым и ароматным.
  6. Положите курицу обратно в сковороду с соусом, накройте крышкой и тушите на низком огне около 50 минут, периодически поливая соусом.
  7. Перенесите курицу на большую тарелку и украсьте свежей зеленью. Подаются к столу и наслаждайтесь великолепным вкусом этой пряной и нежной курицы.

Попробуйте этот рецепт и порадуйте себя и своих близких вкусным и ароматным блюдом!

Сочная и пряная курица на сковородке. Быстрый и доступный рецепт
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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