Оригинальный рецепт нежной курицы: тушится в соусе из кокосового молока и пряностей

Пряная курица: тушится на сковороде с кокосовым молоком, перцем и чесноком

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить вкусный и ароматный ужин? Рекомендуем вам попробовать этот рецепт пряной и нежной курицы от сайта Food.ru. Блюдо получается очень вкусным, с небольшой остротой, которая придает ему особую изюминку. Приготовление простое и не займет много времени, а результат вас приятно удивит.

Фото: flickr.com by visualdensity is licensed under CC BY 2.0.

Вот что вам понадобится для приготовления:

— 1 курица, разделенная на кусочки (1 кг),

— перец чили — 0.5 чайных ложки,

— 1 красная луковица,

— 8 зубчиков чеснока,

— 1 сладкий болгарский перец,

— 1 пучок кинзы,

— 5 г сливочного масла,

— 200 мл кокосового молока.

Приготовление:

Натрите курицу солью и перцем по вкусу. Разогрейте сливочное и оливковое масло на сковороде и обжарьте курицу до золотистой корочки. Пока курица жарится, в блендере измельчите лук, чеснок, сладкий перец, петрушку и чили. Когда курица подрумянится, выложите её на тарелку. В ту же сковороду добавьте приготовленную овощную смесь из блендера и кокосовое молоко. Помешивайте на среднем огне, пока соус не станет густым и ароматным. Положите курицу обратно в сковороду с соусом, накройте крышкой и тушите на низком огне около 50 минут, периодически поливая соусом. Перенесите курицу на большую тарелку и украсьте свежей зеленью. Подаются к столу и наслаждайтесь великолепным вкусом этой пряной и нежной курицы.

Попробуйте этот рецепт и порадуйте себя и своих близких вкусным и ароматным блюдом!