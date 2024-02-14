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Приготовьте для любимых грузинское сациви: перед его пряным ароматом никто не устоит

Сациви из курицы: замечательное грузинское блюдо для зимнего застолья

1:53
Еда

Сациви — превосходное блюдо грузинской кухни, приготовленное из куриного или индюшачьего мяса с ароматным ореховым соусом. Оно отличается изысканным вкусом и обычно охлаждается перед подачей к столу.

Сациви из курицы: замечательное грузинское блюдо для зимнего застолья
Фото: commons.wikimedia.org by Gigi Griffis is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Приготовьте для своих любимых ароматное сациви по рецепту сайта KP.RU, увидите, к нему точно никто не останется равнодушным!

Ингредиенты:

— 1,5-2 кг курицы или индейки,

— 2 штуки репчатого лука,

— 2,5 стакана измельчённых грецких орехов,

— 4 зубчика чеснока,

— 1,5 чайной ложки уцхо-сунели,

— 1,5 чайной ложки сухого кориандра,

— 2,5 чайных ложки соли,

— 1 чайная ложка жгучего красного перца,

— щепотка имеретинского шафрана,

— 0,5 чайной ложки мускатного ореха,

— 3 столовые ложки винного уксуса,

— 2 столовые ложки растительного масла.

  1. Положите курицу или индейку с вырезанной грудкой в кастрюлю, залейте водой. Добавьте одну луковицу и варите 40-50 минут, удаляя пену.
  2. Выньте готовое мясо из кастрюли и процедите полученный бульон.
  3. Отделите мясо от костей и кожи, нарежьте его на небольшие кусочки.
  4. Для приготовления орехового соуса баже нарежьте вторую луковицу и обжарьте ее на растительном масле до мягкости.
  5. В блендере смешайте бульон, измельченные грецкие орехи, чеснок и специи. Взбейте всё до получения гладкой массы.
  6. Добавьте кусочки мяса в соус и доведите до кипения.
  7. Оставьте сациви на несколько часов при комнатной температуре, чтобы ароматы соуса хорошо пропитали мясо. Перед подачей охладите блюдо.

Готовое сациви будет прекрасно сочетаться с другими грузинскими блюдами. Приятного аппетита!

Знаменитое грузинское САЦИВИ ИЗ КУРИЦЫ. Вкусно и празднично! Рецепт от Всегда Вкусно!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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