Приготовьте для любимых грузинское сациви: перед его пряным ароматом никто не устоит

Сациви из курицы: замечательное грузинское блюдо для зимнего застолья

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Сациви — превосходное блюдо грузинской кухни, приготовленное из куриного или индюшачьего мяса с ароматным ореховым соусом. Оно отличается изысканным вкусом и обычно охлаждается перед подачей к столу.

Фото: commons.wikimedia.org by Gigi Griffis is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Приготовьте для своих любимых ароматное сациви по рецепту сайта KP.RU, увидите, к нему точно никто не останется равнодушным!

Ингредиенты:

— 1,5-2 кг курицы или индейки,

— 2 штуки репчатого лука,

— 2,5 стакана измельчённых грецких орехов,

— 4 зубчика чеснока,

— 1,5 чайной ложки уцхо-сунели,

— 1,5 чайной ложки сухого кориандра,

— 2,5 чайных ложки соли,

— 1 чайная ложка жгучего красного перца,

— щепотка имеретинского шафрана,

— 0,5 чайной ложки мускатного ореха,

— 3 столовые ложки винного уксуса,

— 2 столовые ложки растительного масла.

Положите курицу или индейку с вырезанной грудкой в кастрюлю, залейте водой. Добавьте одну луковицу и варите 40-50 минут, удаляя пену. Выньте готовое мясо из кастрюли и процедите полученный бульон. Отделите мясо от костей и кожи, нарежьте его на небольшие кусочки. Для приготовления орехового соуса баже нарежьте вторую луковицу и обжарьте ее на растительном масле до мягкости. В блендере смешайте бульон, измельченные грецкие орехи, чеснок и специи. Взбейте всё до получения гладкой массы. Добавьте кусочки мяса в соус и доведите до кипения. Оставьте сациви на несколько часов при комнатной температуре, чтобы ароматы соуса хорошо пропитали мясо. Перед подачей охладите блюдо.

Готовое сациви будет прекрасно сочетаться с другими грузинскими блюдами. Приятного аппетита!