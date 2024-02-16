В горячей или холодной: повар Плеханова рассказала, в какой воде варить гречку и рис

Повар-технолог Анжелика Плеханова рассказала, в какой воде варить гречку и рис

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Выбор температуры воды влияет на конечный результат при приготовлении крупы. Повар-технолог Анжелика Плеханова объясняет, какую ошибку часто допускают при варке гречки или риса.

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Для приготовления рисовой каши рекомендуется использовать холодную воду. Это позволит крупе постепенно нагреваться, что придаст приятную текстуру и вкус блюду. Если засыпать рис в кипящую воду, он может перевариться и стать не таким рассыпчатым и аппетитным, пишет doctorpiter.ru.

Что касается гречки, то её лучше залить крутым кипятком. Этот метод поможет избавить крупу от излишней клейкости, придавая ей более рассыпчатую структуру. Если предварительно обжарить гречку на сковороде, можно дополнительно придать гарниру новый вкус.